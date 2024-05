La expareja de Florcita Polo, Néstor Villanueva, confirmó recientemente que sigue en una relación amorosa con Greis Keren y destacó lo importante que es ella en su vida. Además, habló sobre importante que es llevar tratamiento psicológico.

“Estoy viviendo momentos complicados pero la vida continua, sigo adelante con la frente en alto, si caigo me voy a levantar siempre, no importa si es una, dos o más veces. Yo sigo trabajando en lo mío, por mis hijos, mi familia. No le hecho daño a nadie y Greis es una persona que me apoya mucho, y si viese cosas malas en mí hace rato se hubiera ido” , declaró el cantante de cumbia al diario Trome.

“Siempre me está dando apoyo, sus palabras y acciones son importantes. Yo sigo llevando terapia psicológica y eso me ayuda estar cada día más fuerte; pues como te repito no le hecho daño a nadie, entonces, trato de no sentirme mal”, agregó el exyerno de Villanueva.

LO APOYA

Su pareja, Greis Keren, también habló sobre las polémicas que ha protagonizado Villanueva al hablar sobre Susy Díaz y su exconviviente. Pese a las críticas, la bailarina asegura creerle a él y apoyarlo en las que decisiones que tome.

“Sí, de hecho que mis amistades me dicen ‘oye, qué haces ahí’; pero no conocen la realidad, yo estoy con él en el día a día y lo conozco. Mucha gente puede opinar por fuera, pero sé que saldrá bien y seguirá creciendo”, dijo para el mismo medio.

Greis Keren y Néstor Villanueva

No estaría pagando pensión de alimentos

El abogado de Flor Polo declaró para ‘América Hoy’ y aseguró que Villanueva no se hace responsable económicamente de los dos hijos que comparte con la heredera de Augusto Polo Campos.

“Está pidiendo la nulidad en todo lo actuado cuando en realidad solamente es alargar. Como él no ha presentado los documentos, lo que le solicitaba el juez, nosotros hemos presentado que se declare no a lugar su solicitud y hemos presentado la propuesta de devengados, que hace una liquidación de 17 mil soles”, explicó el letrado.

¿Cuándo se separaron Flor Polo y Néstor Villanueva?

A fines del 2021, la hija de Susy Díaz publicó un comunicado en sus redes sociales anunciado que su matrimonio con Néstor Villanueva había llegado a su fin, esto luego que el cumbiambero dijera en el programa Mujeres al Mando que se encontraba soltero.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO

Parricidio en Cercado de Lima