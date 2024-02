Nicola Porcella, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado de estafa por el chef peruano Carlos Daniel Bustamante, quien alega haber sido contratado bajo falsas promesas para trabajar en el restaurante del exchico reality en México.

Según el chef, Porcella y sus socios no cumplieron con las condiciones pactadas, incluyendo alojamiento, vehículo, salario mensual de dos mil dólares y viáticos cubiertos. Bustamante sostiene que fue víctima de un engaño planeado por el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ para aprovecharse de sus recetas y habilidades culinarias sin cumplir las promesas de compensación.

En una entrevista realizada el ‘Magaly TV: La Firme’, el chef presentó evidencias de su trabajo y comunicaciones con Porcella como respaldo de sus afirmaciones: “Chef, ¿cómo estás?. Carlitos, nos vemos hoy día, escúchame, quiero que me cocines ahí papi, que me filetees el pescado ahí y me haces el ceviche en la cara”, se le escucha decir a Nicola Porcella.

Bustamante, visiblemente afectado, expresó su indignación por la situación: “Me siento bien ofendido, me siento mal, me siento impotente por lo que me han hecho. Estoy cerca de los 60 para ser burlado de esa manera, no me parece, no es correcto. A él no le gustaría que le hicieran esto a su padre”.

A pesar de intentar comunicarse con Porcella y sus socios, el chef afirmó que no ha obtenido respuesta. Tras su despido, el restaurante anunció a Ernesto Slim, nuevo chef de ‘Taypa Restaurante’. Tras ello, Bustamante destacó que la carta presentada no habría sido creada por Slim: “Él no la ha creado, esa carta la he creado yo”.

Abogado de Nicola Porcella responde a acusaciones

La polémica se intensificó cuando ‘Magaly TV: La Firme’ intentó comunicarse con Porcella para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, su representante legal aclaró las acusaciones a través de WhatsApp.

Según la respuesta del representante de Nicola Porcella: “Nunca hubo una contratación formal porque su situación estaba en trámite. Ahí lo puedes ver en la resolución de Migración. Siempre se le dio un trato digno”. Además, alegó que Bustamante no entregó el departamento en el que se le hospedó y afirmó que se llevó un celular.

Asimismo, negó la versión de Bustamante sobre la elaboración de la carta del restaurante, argumentando que la función del chef peruano era la de ayudante del chef ejecutivo, Ernesto Slim. Asimismo, trató de desmentir a Bustamante al afirmar que Slim era el chef pastelero desde el principio.





