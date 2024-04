En una reciente entrevista, Dayanita reveló que ha iniciado un procedimiento judicial para cambiar su nombre en el Documento Nacional de Identidad (DNI), pues busca obtener el reconocimiento legal de su identidad femenina ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La integrante de programa ‘JB en ATV’ resaltó la importancia de este proceso no solo para ella, sino también para la comunidad trans en Perú. Según reveló, se hará llamar Dayana Milagros Sifuentes Arana en adelante.

“En el DNI me encuentras como Max Orlando. Eso todo el mundo lo sabe y no me da vergüenza. Pero igual estoy en un juicio para cambiar mi nombre. En mi nuevo DNI voy a salir como Dayana Milagros y con la ‘F’, de sexo femenino”, dijo en el podcast “La casa de la comedia”.

Dayanita compartió que lleva años en un proceso de transición y que este cambio legal es un paso importante en su vida.

“Estoy en pleno juicio, exigiendo el cambio de nombre y sexo. Es un proceso largo que hacen todas las chicas trans. Yo desde los 12 años llevo mi transición más continua, ya estoy en pleno proceso de juicio”, agregó.





Dayanita y ‘Topito’ aparecen vestidos de novios





Dayanita y ‘Topito’ habrían logrado resolver sus diferencias por la presunta infidelidad del cómico, y todo indica que el amor renació entre ellos a tal punto de lucirse vestidos de novios en las redes sociales.

La integrante de ‘JB en ATV’ se encargó de compartir con sus seguidores una tierna fotografía donde se luce vestida de blanco y con un velo de novia mientras a su lado se encuentra su pareja mirándola fijamente.

“Lista para el altar”, escribió la actriz cómica al publicar la foto que ya cuenta con más de 8 mil ‘me gusta’.





