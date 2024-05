Mónica Sánchez sorprendió a finales del 2023 al oficializar su relación con Daniel Sacro, es un publicista, músico y escritor argentino de 42 años que llegó al Perú hace casi 10 años, pero lo que muchos no sabían es que la actriz antes de este romance, también estuvo saliendo con su colega David Villanueva.

En una reciente entrevista, el actor de origen español llenó de elogios a la popular ‘Charito’ de ‘Al fondo hay sitio’ y terminó confirmando lo que era un secreto a voces, el vínculo sentimental que tuvieron en el pasado.

“Estuvimos en su momento, estuvimos saliendo, fue una persona muy importante y lo sigue siendo a nivel amistad. Ella es muy feliz con su pareja actual y eso me hace feliz. Es una grandísima amiga y compañera, la admiro como ser humano, como actriz, y me ha enseñado mucho acerca de la industria en el Perú, de la sociedad”, contó el actor a Trome.









Ante la pregunta si se identifica como el nuevo galán de las telenovelas peruanas, pese a que interpreta a un villano en la serie de América Televisión, David Villanueva dijo que prefiere no encasillarse en un solo tipo de personaje, y por el contrario, busca demostrar su versatilidad con otros papeles.

“No me considero galán. La palabra galán no me identifica, pero cuando llegué al Perú tenía un perfil que se asociaba a un tipo de galán. En mi caso, soy una persona muy de la calle, sencilla y normal, que tiene sus cosas buenas y no tan buenas como todos”, aclaró el actor español.





Mónica Sánchez presume a su novio:

Mónica Sánchez compartió detalles íntimos de su vida personal y se animó a hablar sobre su novio, a quien presentó públicamente en la víspera de año nuevo 2024.









La popular ‘Charito’ de Al Fondo Hay Sitio mostró su alegría al hablar de Daniel, su pareja actual, describiéndolo como una persona creativa que le ha enseñado mucho.

“Es músico, escritor, publicista, es una mente creativa, me ha abierto un universo en lo musical interesante. Él toca, yo lo acompaño a sus tocadas, lo ayudo, yo creo que el amor es un regalo que te viene a abrir las posibilidades nuevas, a nivel intelectual, a nivel mental”, dijo en el programa ‘Estás En Todas’.

Entre risas, la actriz mencionó las reacciones de sus seguidores ante su nueva relación, quienes se sorprendieron por la diferencia de edad que mantiene con el artista. “Yo creo que me hacían una monja de claustro”, bromeó.

