El actor Fernando Carrillo se hizo famoso con la telenovela ‘Abigaíl’, un clásico de clásicos al lado de su compatriota Catherine Fulop. Su éxito fue tal que llegó a compartir protagónico con Thalía y se convirtió en un ícono de Mexico. Hoy, sin embargo, se ha dedicado a hacer campaña al dictador Nicolás Maduro. Para ello, usa sus redes sociales y viaja con frecuencia a su país de origen.

Carrillo, que radica con su pareja y su pequeña hija en México, ha desconcertado a sus seguidores con esta defensa férrea del régimen de Maduro. Incluso, ha llegado a ‘entrevistar’ al dictador en lo que fue más una conversación de amigos y una abierta apología de sus ‘logros’.

Recordado por ‘Abigaíl’, de 257 capítulos, que fue emitida en Venezuela y Perú entre 1988 y 1989, Carrillo tiene una activa presencia en las redes sociales, donde a los 58 años no deja de lucir su trabajada figura y parte de sus incursiones en la televisión. Hasta antes de ponerse el ‘uniforme’ chavista, el artista mostraba más fotos y videos con su joven pareja y su hija.

No obstante, lo de Maduro ha sorprendido. Pero detrás de esta repentina fascinación por el dictador, que podría ser genuina, hay algo más. Resulta que Carrillo está detrás de la creación de una industria de entretenimiento en Venezuela, la cual denominó “Bollywood”, en colaboración de su “gran amigo”, Alex Saab, un empresario colombiano que, según autoridades de Estados Unidos, es uno de los grandes testaferros del Maduro.

“Les quiero presentar a un héroe de la nación y a un gran amigo”, expreso Fernando Carrillo, al tiempo que Alex Saab respondió: “Vamos con toda. Vuelven las novelas y las series. Venimos con todo”.

El artista, que conquistó México con la telenovela ‘Rosalinda’, explicó que la iniciativa tiene como objetivo revitalizar la industria del entretenimiento venezolana, la cual -como se sabe- fue destruída por el chavismo.

“Desde hace tiempo les he estado diciendo que lo que viene para el medio artístico y para los actores y artistas venezolanos es una nueva industria, Bollywood. Y será la nueva forma venezolana de contar historias al mundo”, expresó Carrillo en sus redes sociales.

Venezuela tendrá las próximas elecciones presidenciales el 28 de julio con 10 candidatos y una disputa principal entre el presidente Nicolás Maduro y el candidato de la oposición, Eduardo González Urrutia (MUD). Carrillo se ha convertido en una pieza clave de la campaña. Incluso ha criticado a sus colegas artistas que discrepan de la dictadura.

Carrillo aparece en diversos espacios de Venezuela promoviendo las obras del régimen, una Venezuela que él considera distinta a lo que el mundo opina (organismos de derechos humanos y defensores de la democracia).

¿Y qué pensará su compañera de Abigaíl?

La guapísima Catherine Fulop, que desde hace años vive en Argentina, opinó en 2019 que Nicolás Maduro es un “títere” y un “burro” rodeado de personas más “maquiavélicas”. Según dijo, la solución a la crisis de su país pasa porque los “delincuentes” abandonen el poder. Esa es su postura. Fulop llegó a ser esposa de Carrillo. Ambos vivieron una verdadera historia de amor. Pero duró muy poco tiempo.

La venezolana está felizmente casada y tiene dos hijas. No hace activismo político, pero alza la voz cuando tiene que hacerlo.





NO LE IMPORTA SER CRITICADO

En tanto, Carrillo parece de acero. A pesar de los insultos de sus seguidores quienes le cuestionan su postura política y hasta le preguntan cuánto dinero recibe del gobierno por hacerle campaña, el exgalán de telenovelas sigue en su línea a favor de Maduro.

Lo cierto es que Carrillo no ha logrado repetir el éxito de telenovelas como ‘Abigaíl’ o ‘Rosalinda’, entre otras producciones que lo presentaron al mundo como un apuesto galán.





“MADURO ES EL FUTURO”

Hoy hace propaganda política y todo hace indicar que no dará marcha atrás.

Durante su participación en el programa Sábado en la Noche de Globovisión, aseguró que Maduro “es el futuro” del país: “Yo estoy como en el póker, todo adentro con Maduro porque es el futuro y es mi futuro, el que le moleste me importa poco porque no me pueden hacer más daño”.

Carrillo aclaró que Maduro ha mantenido al país en paz: ”Es el hombre que significa mi futuro, desde mi punto de vista, y el de Venezuela, ha mantenido esto en paz, ha mantenido a los locos en su lugar, está poniendo mano dura en la corrupción”, señaló. Así de claro.









