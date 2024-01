Alondra García Miró continúa generando controversia, esta vez gracias a su nominación en la categoría Influencer Latino del Año en los People’s Choice Award 2024 . En caso de ganar, se convertiría en la segunda peruana en lograr este prestigioso premio internacional, siguiendo los pasos triunfales de la actriz Flavia Laos .

La influencer expresó su sorpresa ante la noticia, subrayando que este logro es el resultado de un arduo trabajo detrás de escena. “Cuando me dieron la noticia se me paró el corazón, pero sé que Dios es grande. Estoy orgullosa y agradecida con mis seguidores. Soy consciente que nada de esto hubiera sido posible sin ellos y de todo el apoyo que me han dado durante todos estos años, desde el día uno que comencé con las redes sociales”, indicó.

“Considero que representar a Perú es un gran logro. El año pasado, Flavia Laos ganó y ha establecido un estándar muy alto”, contó.





SUS INICIOS COMO INFLUENCER

“Mi inicio en esa red social fue natural a raíz de que trabajaba en la televisión. Aunque en ese momento Twitter era muy popular, mi preferencia estaba en Instagram, así que decidí enfocarme y destacarme más en esa plataforma”, señaló.

La popular ‘Ojiverde’ cuenta con una audiencia de más de 3 millones de seguidores en Instagram y se destaca como una de las figuras más populares en el país, gracias a su contenido único y fiel a su estilo. “Hace más de una década, compartía mi vida cotidiana sin tener la más mínima idea de que eventualmente me convertiría en una influencer. Además, siempre he mantenido una conexión genuina con mis seguidores, siendo transparente y sincera, especialmente al recomendar los productos que forman parte de mi día a día”, expresó a Perú21.

Asimismo, reflexionó sobre su experiencia en el mundo del modelaje y los programas reality, etapas que la catapultaron hacia la popularidad. “Inicié mi carrera en el modelaje a los 13 años, ingresé al mundo de la televisión alrededor de los 21, y a los 22 comencé a utilizar Instagram, donde sigo activa hasta el día de hoy”.





Comunidad de influencer peruanas

“Hay mucho talento en el Perú y no solo en el mundo de las influencers. Me encanta que hayamos logrado crear un grupo donde nos apoyamos entre todas, es lindo que no exista la competitividad; por el contrario, todas estamos trabajando juntas para obtener una visibilidad aún mayor”, dijo la modelo en referencia a la comunidad de influencers que ha crecido en los últimos años en el Perú.

“A lo largo de mi carrera he sido muy bendecida, logré trabajar con marcas que nunca me imaginé y he crecido un montón. Por ese lado, me siento contenta”, expresó.





“Este año retomo la actuación con mucha fuerza”

Alondra reveló que tiene propuestas para este año, lo que significaría su retorno a una de sus grandes pasiones: la actuación.

“No tengo una posición definida porque siento que mi lado artístico va amarrado al tema del diseño de modas. El 2023 fue un año para reconectar con mi carrera como diseñadora. En cuestión de la actuación, estoy esperando terminar de cerrar unas reuniones para este 2024″.

“Este año retomo la actuación con mucha fuerza”, finalizó.

