Ana Paula Consorte sorprendió esta semana al lanzarse como youtuber teniendo como primer invitado a nada menos que a Paolo Guerrero. La brasilera entrevistó al ‘Depredador’ y hablaron todo acerca de la vida personal y profesional del futbolista.

Durante la conversación, Ana Paula puso en aprietos al delantero peruano al preguntarle sobre sus planes de matrimonio, pero grande fue su sorpresa cuando el futbolista le respondió de forma indiferente.

“¿Para cuándo la boda?”, fue la pregunta de uno de los usuarios que la exbailarina decidió hacérsela al padre de sus dos hijos.

Paolo Guerrero no solo demostró su incomodidad, sino que intentó evadir la pregunta dando una vaga respuesta.

“¿Cómo que cuándo? No hemos llegado a hablar cuándo nos vamos a casar... Pero algún día, seguro, ¿no?”, respondió el actual jugador de César Vallejo, visiblemente tenso.

Tras ello, el hijo de Doña Peta dejó entrever que él y su pareja han hablado sobre este tema en privado. Sin embargo, la brasileña hizo notar su extrañeza. “¿Ah, si?”, respondió Ana Paula con una risa nerviosa.









LLUVIA DE CRÍTICAS

Como era de esperarse, varios internautas criticaron la fría respuesta de Paolo Guerrero, y dudan que algún día llegue al altar con alguna mujer.

“Ese es el problema de guerrero por algo Alondra García Miro se separó de él, le gusta regar hijos, pero no quiere ningún compromiso serio con las madres de sus hijos. A esta garota la agarraron de gil”, “No entiendo por qué le tiene tanto miedo al matrimonio”, “Asu no quiere casarse él quiere seguir así soltero”, “A un hombre le tiene q nacer casarse, por un día te dirá tú me obligaste”, “Ahí no es amiga”, “Te está paseando, lo mismo le dijo a Alondra”, fueron alguna de las críticas.





