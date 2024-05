El ‘Festi Joven’, organizado por la Municipalidad de San Miguel, terminó en un escándalo la noche de este último viernes cuando Cint G, la hija de Tongo, señaló que la comuna de dicho distrito le había ordenado que abandone el escenario abruptamente.

El incidente fue capturado en video y el portal ‘Instarándula’ se encargó de difundirlo a través de las redes sociales. En las imágenes, se puede apreciar a la artista negándose a abandonar su presentación.

“Esto me parece una falta de respeto y que vaya a todas las redes sociales. La Municipalidad de San Miguel en estos momentos me está cortando cuando siquiera he terminado mi show. Graben todo, nos quedamos acá”, expresó la artista.

A pesar de la orden de desalojo, Cint G se resistió a abandonar el escenario y permaneció allí mientras la agrupación “You Salsa” comenzaba a preparar su equipo para su show.

En medio de la presentación de la agrupación de salsa, Cint G agarró el micrófono y gritó eufóricamente: “La Municipalidad de San Miguel es una mie***”. Hasta el momento, la municipalidad de dicho distrito no se ha pronunciado al respecto.









