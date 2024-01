En una reciente declaración, la cantante Cint G, hija de Tongo, ha anunciado su firme decisión de seguir postulando al Festival de Viña del Mar. Sin embargo, la artista no ha pasado por alto la participación de Ruby Palomino en la competencia folclórica y ha expresado su descontento con la canción que presentará.

Cinthia Gutiérrez, más conocida como Cint G compartió información detallada sobre su postulación en el Festival de Viña del Mar, subrayando que cometió un error al inscribirse en la categoría folclórica, ya que su estilo musical se inclina más hacia el pop.

“Me robaron la gaviota ja, ja, ja... No, la verdad yo creo que cometí un error al postular a la categoría folclórica porque lo mío (su música) está más orientado al pop, no tanto al folclore. Entonces, yo postulé a esa categoría y lo cierto es que tuve que haber postulado a la categoría internacional”, señaló a Trome.

También comentó sobre la participación de Ruby Palomino en el festival de música, señalando que la canción elegida por la cantante no es la apropiada para la competencia.

“Ella (Ruby Palomino) canta excelente, es algo que no se puede negar, pero la canción siento que no fue lo que yo esperaba, siento que pudo ser una mejor canción. No sé quién habrá sido la persona que compuso la canción, pero no me agradó tanto a mí”, indicó.

Además, la hija de Tongo habló sobre el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz, recordando el apoyo que le brindó al inicio de su carrera artística. También mencionó el homenaje realizado en honor al cantante.

“Sí, se hizo viral. Hicimos un homenaje muy bonito a nuestro recordado artista, Pedro Suárez-Vértiz, que fue también amigo de mi padre Tongo y me mando un mensaje de apoyo cuando estaba iniciando en la música. Es por ello, que quise homenajearlo haciendo una de sus canciones en versión acústica-pop y fue muy bien recibido por el público”, mencionó.





