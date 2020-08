Christopher Gianotti confirmó su separación de Ursula Boza, la actriz conocida como la popular ‘mirada de tiburón’ de Al fondo hay sitio, con quien tiene dos hijas y estuvo casado durante cuatro años.

“Yo suelo hablar muy poco de mi familia, pero creo que ahora me corresponde (…) Con Ursula (Boza) tomamos la decisión, no de ahora, ya de hace un tiempo atrás, de cada quien tomar su camino, pues es lo mejor para nuestras hijas, para ella y para mí”, manifestó el conductor de _Hola a todos.

"Ella está ahorita embarazada, está próxima a dar a luz (…) Esta no ha sido una decisión sencilla, pues nosotros tenemos una matrimonio de muchos años. La quiero muchísimo a ella, sé que ella también me quiere muchísimo a mí, y siempre vamos a hacer lo mejor por nuestras hijas", agregó Gianotti.

"Las cosas lamentablemente son así. No voy a entrar en detalles, no voy hablar de fechas, no voy decir el por qué, ya que eso es algo que queda para nosotros (…) Y si lo comparto es porque no me gustaría que más adelante puedan darse especulaciones que no vienen al caso", finalizó el también actor, quien manifestó que no volverá a hablar del tema.

La pareja contrajo nupcias en enero de 2011, luego de cinco años de relación, en una boda íntima que se llevó a cabo en La Molina. Ursula Boza dará a luz a su segunda hija con Christopher Gianotti en febrero.