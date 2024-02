El reconocido cantante y animador peruano, Christian Domínguez, finalmente ha decidido hablar públicamente en el programa de espectáculo ‘América Hoy’ después de casi cuatro ampays que mantuvieron a la prensa y a sus seguidores en vilo.

La emisión, que tuvo lugar el día de hoy, prometía ser un espacio para la sinceridad y la aclaración de rumores que rodearon al artista en las últimas semanas. Christian Domínguez se presentó ante las cámaras del popular programa de espectáculos para abordar los temas espinosos que lo han mantenido en el ojo público.

En un ambiente tenso, pero respetuoso, Janet Barboza y Etherl Pozo, plantearon preguntas directas sobre los ampays que involucraron al artista en situaciones comprometedoras. Domínguez, visiblemente sereno, respondió con franqueza.

¿Te reconoces como la persona que estabas en la camioneta blanca con Mary Moncada?

Primero decirles a todos que es un momento complicado y duro. Para mí también fue doloroso ver todo lo que estaba pasando. Yo tengo que aceptar el error grande que cometí, tengo que pedirle perdón a Pamela, a mis hijos y a mi familia, por mi vergüenza pública. Ellos deben sentir más vergüenza que yo

¿Cómo ves las imágenes de la camioneta?

Yo desde afuera me siento avergonzado por el acto y miserable.

¿Juntos vieron también el ampay?

Lo vimos, pensamos que no era yo. La única verdad es que estuvimos solo, sufrimos solos.

¿Qué te dijo Pamela?

Me dijo toda alturadamente, en ese momento no quería que estén las personas en mi pellejo, porque ella siempre habló bien de mí.

¿Te consideras un infiel serial?

No, no me siento un infiel serial. No sabría decirte si soy un infiel serial porque no he identificado lo que tengo, no lo sé. Recién soy consiente que tengo que recibir terapia. No es que un psicólogo me va a curar.

No es la primera vez, en esta situación con Mary Moncada ¿Reconoces que hay un patrón de comportamiento e infidelidad?

Si definitivamente debo tener un rollo estúpido, que en cinco minutos me hace decidir y después me arrepiento. Por eso estoy llevando una ayuda psicológica.

¿Cuándo decidiste llevar una terapia?

Desde el día uno decidí ir con un psicólogo, decidí ponerme en sus manos porque me di cuenta de que estaba mal.

¿Tú tienes algún tipo de adicción al amor?

No lo he pensado y tampoco me lo ha dicho, creo que por ahí no va. Pero estoy con la ayuda de un psicólogo.

¿De dónde viene la infidelidad que desarrollas?

Estoy tratando de identificar y curar. Vengo de una familia funcional, sumamente de amor, libre de agresiones o infidelidades. Casi 50 años de casados. Todo perfecto. Debo identificar que rollo tengo para cometer este error siempre

Mary Moncada dio a conocer que desarrollas un modus operandi ¿Tienes uno?

No quisiera responder a la pregunta, porque siento que voy a seguir lastimando a más personas (...) No tengo un modus operandi, no es algo constante y no es algo que pase en todos los conciertos.

¿Christian Domínguez llevabas una doble vida?

Yo quiero que se entienda algo, esto es un error que cometí. Yo entiendo que lo quieren poner como si tuve una relación, pero no era así, más bien era un error constante, ahí no estaba implicado sentimiento, no estaba implicado nada. Si ustedes lo quieren poner como una doble vida, bueno es así.

¿En algún momento pensaste sobre el daño que ocasionarías a tu hija?

En ese momento, cuando decides hacer esa estupidez, no piensas, en nada, porque si eres consciente de ello, solo lo haces, porque no piensas en tu hija, ni en tus padres. Fue muy doloroso hablar con mi hija. Yo les pido que se vayan contra mí, pero lo único que les pido es que no se metan con mis hijos. No pensé en nada, ni en mi familia. No sabía que iba a matar a tanta gente.





Christian Domínguez apareció EN VIVO en el programa de ‘América Hoy’

Christian Domínguez apareció en vivo en el programa ‘América Hoy’ para abordar y romper el silencio sobre el reciente ampay que lo ha colocado en el centro de la atención mediática. El cantante y animador utilizó la plataforma televisiva para compartir su versión de los hechos y aclarar las especulaciones en torno al controvertido episodio.

¿Cómo te encuentras?

Estoy en un proceso bastante difícil, estoy un poco mejor porque ha pasado 4 días, asimismo, he estado en tratamiento psicólogo, yo no estoy bien, tengo miedo. Ayer vi a mis padres, porque fue contarle todo de cero.

¿Por qué no podías ver a tus padres?

Porque sé el daño que les ocasione a mis padres, amigos, solo les pedí que me escribieran y les mande un audio diciendo que estaba bien y que necesitaba un poco de paciencia. Tuve la fuerza de hablar con mi hija, donde solo le pedí disculpas por todo. Ayer fui a ver a mis padres muy tarde y les pedí disculpa.

¿Tus relaciones anteriores son víctimas de tus infidelidades?

Ellas no son las víctimas, no son solo ellas. Son mi familia entera, mis hijos y mis amigos. En realidad son las personas que he matado emocionalmente.

¿Saldrán más mujeres diciendo que tuvieron un romance contigo?

Mira, yo me he equivocado muchas veces desde que yo emito y recibo un mensaje ya me estoy equivocando. Sí, me he equivocado.

¿Qué buscabas en Mary Moncada y Alexa Samamé?

Yo creo que lo que me pasa a mí tengo que encontrar, no es algo que me busco, sino que es que tengo que identificar que él lo que tengo y pueden deducir que es lo que me pasa.

¿Qué es lo que encontrabas en ellas?

Yo sé que las personas están esperando que se aclare, y yo no voy a declarar nada sobre ello. Más bien el error está y el error es mío. Y sobre los 5 minutos es lo que me pasa, esa vez fue interminable.

¿Con Karla Tarazona o las anteriores nunca has tocado fondo?

No, uno se da cuenta después. Se acuerdan con lo que paso con Karla y Valentino me arrepentí de todo lo que había perdido, lloraba todos los días. Pero pensé que podía controlarlo, pero no fue así.

Tú, estando en tu casa, les escribías a las chicas. Aparte ibas a entrenar junto a ellas ¿Lo que se ha dicho es cierto?

Solo lo único que te puedo decir que se ha dicho un montón de cosas que no son ciertas. Pero lo que sí es cierto es la infidelidad. Los chicos de la orquesta no estuvieron involucrados. La chica sí subió al bus, pero los chicos no sabían. Mis cosas las hacía solo y no le contaba a nadie.

¿Sigues amando a Pamela Franco?

Sí (ama a Pamela Franco), mi enfermedad, como quieran llamarlo, no tiene nada que ver con mis sentimientos. No sé si mi concepto de amor es equivocado

¿Cómo reacciono Pamela al ampay?

Reaccionó alterada (sobre el ampay). Me pregunto por qué un montón de veces, yo no le pude responder.

Sobre la situación entre Pamela Franco y Christian Cueva, tú le habrías dado información a Pamela López sobre una supuesta relación entre ellos, ¿es cierto?

Yo no tengo nada, ni una evidencia que me haga sospechar de Pamela. Nunca hemos hablado sobre eso. Más bien ella me mencionó sobre la llamada (de Vanessa Pumarica) y ese tema lo tiene que salir a declarar ellas mismas.

¿Qué opinas sobre la situación entre Pamela Franco y Christian Cueva?

No tengo nada que opinar sobre ese tema.

¿Qué le dirías a Pamela Franco?

Discúlpame por haber matado emocionalmente. Discúlpame por haber destruido todo lo que habíamos construido. Si no fui un buen marido, trataré de ser un buen padre para mi hija y mis demás hijos.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO