La tiene clara. Luigi Carbajal aseguró que a los cantantes de cumbia siempre se le presentan tentaciones, pero que depende de uno tener reglas claras para evitar su exposición ante los “demonios”. Esto tras el nuevo escándalo de Christian Domínguez con Mary Moncada , quien fue señalada de ir a los shows del cumbiambero.

El ex de Dorita Orbegoso señaló que las populares ‘Rubia tentación’ aparecerán cuando uno es cantante de cumbia, pero que “uno siempre debe respetar a su pareja”. “Siempre hay tentaciones para los cantantes de cumbia, el demonio se aparece con minifalda, pelo rubio y ojos claros dando vueltas, toda una mamacita, ja, ja. Pero esas tentaciones se pueden evitar”, contó Luigi Carbajal.

Ante ello, no dudó en compartir algunos tips para que los músicos no cedan ante el “demonio con minifalda”. “Yo grabo en La casa de la comedia y siempre van chicas guapas a grabar, jalan la vista y no hay nada de malo en mirarlas... pero ya acercarte y conversarles es otra cosa”, dijo el cómico.

“Hay que evitar hasta los comentarios, pues al final la gente diría ‘la está pulseando’. Además, hoy en día todo el mundo se cree ‘urraco’ y te graban”, agregó.

Luigi, también, indicó que con ‘Skándalo’ tienen reglas que siguen con responsabilidad cada vez que viajan a provincia. “Tenemos un par de cosas claras y que cumplimos para evitar todo tipo de mal comentario. Primero que no dejamos subir chicas al bus, pues nos ha pasado que quieren tomarse una foto, pero la gente lo puede malinterpretar, y lo que hacemos es bajar y tomarnos todas las fotos, pero no suben, confesó.

Finalmente, aseguró que las tentaciones siempre existirán, pero depende de uno evitarlas. “No tomar en el escenario ni en los locales donde nos presentamos porque el público se acerca y también se puede generar malos comentarios. Como te digo, las tentaciones están, pero hay que evitarlas, somos conscientes, respetamos a nuestras parejas”, expresó.

