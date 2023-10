Christian Domínguez y Pamela Franco, la pareja que ha estado envuelta en una polémica durante la última semana, se enfrentó en vivo durante la más reciente emisión del programa ‘América Hoy’. La cantante le reclamó al cumbiambero y este no dudó en responderle de vuelta.

Pamela que había estado esperando un viaje que aún no se había concretado y que se sentía restringida en cuanto a su libertad para salir con sus amigas. Sin embargo, la respuesta de Christian Domínguez tomó a todos por sorpresa.

El líder de la “Gran Orquesta Internacional” afirmó: “¿Me están preguntando por qué no la dejo ir con una amiga? Dios mío, ella puede ir de viaje con una amiga, siempre y cuando, me deje a mí ir de viaje con mis amigos” .

Pamela Franco no se detuvo ahí y continuó con sus argumentos. La cantante señaló que no sabe la hora a la que Christian regresa a casa después de jugar fútbol.

“Todos los martes se va desde las 9 de la noche hasta no sé qué hora, no sé a qué hora llega. Se va a la pichanga y yo no le digo nada” , agregó finalmente.