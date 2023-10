Christian Domínguez aclaró de una vez por todas sobre la radical decisión de Pamela Franco tras eliminar todas sus publicaciones de Instagram, inclusive las historias destacadas que tenía con el cumbiambero.

Como se recuerda, la modelo solo dejó en su perfil una ‘historia destacada’ con los anuncios de shows que ha tenido. Por otro lado, Domínguez no habría acudido esa mañana al programa ‘América Hoy’, donde también trabaja como conductor. Esto despertó diversas especulaciones sobre su relación con Pamela Franco.

Ante ese escenario, sus compañeros del magazine no dudaron en preguntar a Christian por la radical decisión de su pareja. “Primero me gustó porque todos se preocuparon. Me encantó leer que hay un cariño. Yo lo comenté días anteriores en una oportunidad que yo no voy a manejar la carrera de Pamela, un año fui su mánager”, mencionó.

Según explicó el actor, Pamela ha decidido hacer caso a la nueva agencia que maneja sus redes sociales y archivar sus publicaciones por un tema de estilo, previo al lanzamiento de su videoclip.

“Yo lo comenté en una oportunidad, yo ya no voy a manejar la carrera de Pamela. Ahora, tengo una productora y se está encargando de todo, hasta las redes sociales. Una de las cosas que nos dijeron (sobre sus perfiles en redes) es que hay un tema de paletas de colores, nos recomendaron archivar (algunas fotos). Vamos a manejar las cosas de manera diferente”, explicó.

Christian Domínguez aclara rumores

En cuanto a Tiktok, Pamela ha dejado en su cuenta los videos que tiene con el padre de su hija.

Por otro lado, hace poco más de dos meses, Pamela negó estar atravesando una crisis con el cantante de cumbia, pero sí reveló que algunas cosas entre ellos cambiaron, refiriéndose a sus trabajos y organización como pareja.

