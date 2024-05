Volvió a los escenarios. Daysi Ontaneda recordó las épocas en las que se desempeñaba como vedette y afirmó que se necesitan más mujeres que se dediquen a este oficio.

La expareja de Mauricio Diez Canseco afirmó que con ella murió este arte. “Conmigo murió el vedetismo y se necesitan más generaciones. Queremos vedettes peruanas bien formadas para que nadie les diga ‘bataclanas’”, remarcó.

“Ser vedette no es nada malo, siempre y cuando estés bien preparada, sostuvo.

En otro momento, contó que después de 20 años ha vuelvo al mundo de las plumas y lentejuelas, pero esta vez como asesora de las ‘Vedettes Doradas’, grupo creado por el pizzero.

“Mi etapa como vedette pasó hace mucho tiempo y no me arrepiento de eso porque fueron momentos muy gratos. Ahora, después de 20 años, ser parte de este proyecto de Mauricio Diez Canseco me alegra, ya que con él siempre tengo muy buena relación”, dijo.

Durante la presentación de a primera generación de vedettes, en donde fue madrina, Ontaneda también expresó que están buscando nuevos talentos para la Escuela de Vedettes, dirigida por el conocido coreógrafo Julio Zevallos: “Así que habrá otra convocatoria por las redes de Rústica para la segunda generación y quienes queden seleccionadas se presentarán en los locales de Rústica a nivel nacional”, agregó.

Señaló que ellas deben tener bastante energía y desenvolvimiento escénico: “Para este rubro, más allá del talento en baile y canto, hay que tener bastante disciplina, perseverancia y entrega en cada show. Para mí, es un honor amadrinarlas”, remarcó.





Donde hubo fuego, ¿cenizas quedan?

En otro momento, Daysi se deshizo en halagos a su exesposo y destacó sus cualidades como persona y empresario.

“Mauricio tiene un gran corazón y lo felicito porque siempre está ayudando a las personas, sobre todo a conseguir sus metas. Ya hemos visto varias agrupaciones que forman la familia Rústica y ahora yo asesorando a las ‘Vedette de Rústica’”, subrayó.

Sin embargo, Daysi dijo que actualmente vive un gran momento con su pareja, un joven conocido como ‘Turco’ y reveló que siempre está enamorada aunque no se encuentre en una relación.





¿Quiénes son las ‘Vedettes Doradas’?

El grupo se encuentra conformado por cinco mujeres: La primera es la cubana Thalía Silva. Es bailarina y cantante profesional. Con solo 21 años de edad ha participado en programas de televisión tanto en Perú como en su natal Cuba. También es integrante de Havana Five, solista como Thalía de la Joya.

Samira Bisset: la cubana es bailarina profesional. A sus 21 años ha participado en distintos programas de televisión en su natal Cuba. Es cantante de la agrupación Havana Five.

Por su parte, la cubana Cynthia Sánchez Tintoré, de 22 años, es bailarina profesional, cantante, maestra de danza, coreógrafa y actriz. Se graduó como primera bailarina a los 15 años, ha actuado en diversos programas de Cuba y Perú y acaba de lanzar su carrera musical como solista.

La cuarta integrante es la venezolana Estefanía Márquez, de 24 años. Es bailarina, modelo y animadora profesional. Fue parte del ballet de Venevision en Venezuela. Formó parte del elenco de conocidas agrupaciones circenses. También integra ‘Las doradas de la salsa’.

Por último, la cubana Adaile Arce, conocida en el mundo artístico como Amerika, tiene 24 años y es cantante y bailarina profesional. Inició su carrera a los 8 años y ha integrando distintas compañías como la Escuela Tropicana de Cuba. Ha realizado teatro musical con la compañía Mefisto y también es parte de la agrupación Havana Five.





