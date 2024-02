El conductor Andrés Hurtado habló fuerte y claro sobre la esperada pelea de box entre Jonathan Maicelo y David ‘Pantera’ Zegarra, la cual estaba programada para realizarse el último 14 de febrero.

Al popular ‘Chibolín’ no le cayó nada bien las críticas de Maicelo, quien decidió cuestionarlo por no organizar el aclamado torneo, por lo que el presentador utilizó varios minutos de su programa para responderle.

“Sabes por qué no hago la pelea, Jonathan, porque primero tienes que rendir cuentas a la justicia. No puedo hacer esto cuando uno de los involucrados está cuestionado por agresión a una mujer (...) Entonces, como comprenderás, el público más bien se va a molestar conmigo si yo hago una pelea, qué lindo, Jonathan con la Pantera”, señaló fiel a su estilo el conductor.

Tras ello, Andrés Hurtado aún no ha cerrado por completo este esperado torneo y aseguró que se realizará siempre y cuando la justicia peruana determine que Maicelo no agredió a su expareja Samantha Batallanos.

“Cuando los resultados de la denuncia que te ha hecho tu novia salgan negativos, con mucho cariño y respeto hago la pelea del siglo, en tanto, no lo puedo hacer porque es un tema muy delicado contra la mujer. Por eso, no hago la pelea y la próxima venme a buscar a mí. Hay que ser inteligente que no se hace la pelea porque estás cuestionado por agresión a la mujer. No he dicho que es cierto o no, eso lo deciden los jueces”, sostuvo enérgicamente el popular ‘Chibolín’.





