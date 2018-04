Cantante peruano Otter triunfa con su gira en Chile [FOTOS]

El músico nacional Álvaro Rondón, bajo el sobrenombre de Otter , presentó su primer álbum de estudio, ‘Alienígena’, durante su gira internacional en Santiago de Chile. Ahora se alista para su regreso al Hard Rock Café del Jockey Plaza este sábado 28 de abril.

“La conexión con Chile fue automática. La producción nos dio un trato impecable y la energía del público santiaguino fue increíble. ‘Alienígena’ es el resultado de una ardua labor en Europa y Perú, cuando se dio la invitación a presentarlo fuera de mi país, fue un orgullo y una satisfacción tremenda”, manifestó el músico.

El disco cuenta con diversas colaboraciones, como la reconocida cantante criolla Bartola, quien interpreta junto a Otter el tema ‘Tu voz’. Asimismo, el single ‘Fiesta eterna’ cuenta con la participación de Ruby Palomino. Junto a ellas, Coni Lewin, emblemática voz del grupo pop chileno Supernova, participa en el single ‘Dos’ como colaboración internacional del álbum.

Cabe señalar que durante su gira, Otter realizó homenajes a los grandes íconos del new wave, el pop y la electrónica como Erasure, New Order, Dead or Alive, Daft Punk y un tributo electrónico a Los Prisioneros que le valió la ovación del público chileno.