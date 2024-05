El Instituto de Estadística e Informática (INEI) publicó los resultados de la pobreza de 2023. Conocer el número, así como las características de las personas que no les alcanza para adquirir una canasta básica es importante para tomar medidas para revertir la situación de estas personas. Esto considerando que el fin último del Gobierno y de los políticos es la mejora del bienestar del ciudadano.

Sin embargo, ocurrió un hecho lamentable: el gobierno de Dina Boluarte retrasó la publicación de este informe por un día y no pudo extenderlo más tiempo por la presión mediática de varios sectores. Trascendió que no quiso publicar la información para no dar malas noticias (aunque también hay espacio para otros fines), como si esto pudiera solucionar en algo la condición de las personas pobres; o tal vez ocultar la información sea una norma en su gobierno.

“La transparencia es un mínimo indispensable que esperamos de nuestras autoridades. Lo que no se mide no se gestiona; tenemos todos una responsabilidad de regresar a la senda de reducción de la pobreza en el país y necesitamos transparencia, indicadores y gestión adecuada”, afirmó Gianfranco Ferrari, CEO del Grupo Credicorp.

“Me parece muy torpe y lamentable todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas”, dijo el exministro Luis Miguel Castilla en referencia a lo que hizo el Gobierno con este informe.

Castilla indicó que se ha pasado por alto incluso el hecho de que el informe técnico del INEI “La evolución de la pobreza monetaria 2014-2023″ cuenta con un consejo consultivo en el que participan organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Instituto de Recherche Pour Le Développement - IRD Francia, así como autoridades y ‘think tanks’.

NUEVOS POBRES

En cuanto a los resultados del informe, si se toman en cuenta los principales factores detrás del deterioro de las condiciones mínimas de vida digna de la población, se puede afirmar que Perú Libre solo trajo pobreza al país.

Según el INEI, en el último año, la pobreza en el Perú experimentó un preocupante incremento, afectando a un total de 9.8 millones de personas, lo que equivale al 29% de la población peruana. Estas cifras revelan un aumento de más de medio millón de personas (596 mil) en situación de pobreza en comparación con el año anterior.

Ya en 2022, la pobreza había aumentado en 628 mil personas, al incidir en el 27.5% de habitantes (9.2 millones).Así, considerando la gestión de Castillo y de su vicepresidenta, la actual jefa de Estado, Perú Libre nos cuesta hasta el momento 1′224,000 pobres.

¿Cómo se explica? A decir de Castilla, las políticas asistencialistas y el saqueo del Estado de Pedro Castillo junto a la quietud del gobierno de Dina Boluarte, la carga regulatoria excesiva, la falta de atención a temas centrales como la delincuencia y vulneraciones a la seguridad jurídica erosionaron la inversión privada y con ello el crecimiento económico.

Sin este último, la pobreza aumentó.

“Hay una correlación clara y directa de todo lo que el Gobierno ha hecho y no ha hecho para explicar la situación que tenemos ahora. No podemos imputar el resultado de la pobreza a factores externos”, manifestó Castilla.

“Debemos tener en cuenta la importancia que tiene el crecimiento y la consecuente generación de empleo en la reducción de la pobreza. Si en los próximos años crecemos a tasas de solo 3%, nos va a tomar mucho tiempo lograr niveles de pobreza semejantes a los que teníamos antes de la pandemia”, indicó Oswaldo Molina, director de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

IMPACTO URBANO

Las cifras de pobreza no solo son críticas por el número de personas afectadas, sino por las características de esta población.Según el informe del INEI, el deterioro de la calidad de vida se ahondó sobre todo en la población urbana, donde la pobreza afectó al 26.4% de habitantes. Dicha cifra representó un incremento de 2.3 puntos porcentuales frente a 2022 y 4.1 puntos frente a 2021.

En tanto la pobreza en el área rural incidió en el 39.8% de esta población y descendió en 1.3 puntos porcentuales frente a 2022 y en un punto porcentual respecto a 2021.

Para Castilla esta situación representa un gran desafío porque las herramientas del Estado para lidiar con la pobreza urbana son mucho más limitadas.

“La pobreza en el ámbito urbano es otra dimensión totalmente distinta. No se puede discernir quién es y quién no es pobre y las medidas son mucho más costosas, fiscalmente hablando”, dijo.

“Argentina es un ejemplo claro, sobre el impacto negativo de las políticas de reducción de pobreza en la zona urbana. Estas aumentan el nivel de clientelismo y hacen el gasto público corriente insostenible. Con lo cual, escaparse de esto es complicado. Lo que se necesita es generar inversión, crecimiento y demanda de empleo”, agregó.

De otro lado, el ministro de Economía, José Arista, manifestó que el crecimiento experimentado por la pobreza obedece a una serie de hechos que afectaron a la economía el año pasado. Entre ellos mencionó los disturbios del primer trimestre, los problemas climáticos, así como las enfermedades de las aves.

Incluso, Arista calificó de barato el impacto que estos choques acontecidos en 2023 tuvieron sobre la economía.

“La verdad es que, la hemos sacado barata solamente decreciendo un 1.5%, porque esos problemas climáticos afectaron, por ejemplo, a la pesca”, detalló Arista.

POR EDADES

De otro lado, según el INEI, en 2023, la incidencia de la pobreza fue alta en la población infantil. En el caso de los menores de 6 años, la incidencia fue del 43.3%. Asimismo, la pobreza también tuvo un impacto considerable en niños de 6 a 11 años (39.3%) y adolescentes de 12 a 17 años (37.7%). Además, se observó una alta incidencia de pobreza entre la población adulta mayor de 60 años o más, con un 29.6%.

Con estos datos, es evidente la necesidad urgente de implementar políticas públicas dirigidas a abordar el problema de la pobreza. Sin embargo, dada su complejidad, es importante reconocer que resolver este desafío llevará tiempo y esfuerzo continuo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.