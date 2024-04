Cantante mexicano lanza el álbum de Karol G por el inodoro: “No es para alguien de mi edad”

¿Envidia? El cantante mexicano, Aleks Syntek, generó una ola de críticas en las redes sociales tras lanzar el álbum ‘Mañana será Bonito’ de Karol G por el inodoro.

Como se recuerda, Aleks Syntek es uno de los cantantes y productores de pop mexicano más reconocidos en la industria de la música alrededor del mundo, que ha logrado acumular éxitos gracias a su carrera artística que inició cuando era muy joven.

En Colombia, Syntek logró conquistar a miles de personas con sus temas, pero también lo hizo con su más reciente participación en La Voz Kids, donde fue uno de los jurados.

Ante ello, en una reciente entrevista de Syntek en el programa de YouTube, ‘El Pódcast Más Pedido’, conducido por Gabo Ramos, el cantante mexicano tuvo que opinar sobre el trabajo musical de varios de sus colegas, entre ellos el de la conocida ‘Bichota’.

Aunque el mexicano tiene una gran acogida en Colombia, en las últimas horas, se volvió tendencia en las redes sociales tras expresar su opinión sobre la música de Karol G, una de las cantantes colombianas más populares del momento.

LANZA DISCO POR EL INODORO

Gabo Ramos le mostró a Syntek los discos de siete cantantes, donde debía escoger con cuáles se quedaba y cuáles lanzaba por el inodoro. En medio de la dinámica, el mexicano recibió el álbum ‘Mañana Será Bonito’ de Karol G, el cual no dudó en lanzarlo al excusado y aceptar que no se identificaba con sus canciones.

“Fíjate que no me entra, porque no me identificó con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, dijo Aleks al influencer.

Karol G

¿Quién es Karol G?

Carolina Giraldo Navarro nació en Medellín, Colombia, en 1991. Es una cantante que suele desarrollarse en los géneros musicales de reguetón y pop urbano.

Su carrera inició en el 2007, pero logró el reconocimiento mundial a partir del 2017. En el medio colaboró con grandes artistas del género como Nicky Jam, Daddy Yankee y Anuel AA.

Tiene cuatro álbumes de estudio, Unstoppable (2017), Ocean (2019), KG0516 (2021) y Mañana será bonito (2023). Por ellos ha recibido premios y nominaciones, entre otros: tres Grammy Latinos, dos Billboard Music Awards, dos MTV Europe Music Awards, un American Music Award, diez Lo Nuestro y un Grammy en 2024.

