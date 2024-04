La conductora de ‘MagalyTvLaFirme’, Magaly Medina, volvió a referirse a la polémica relación entre Alex Brocca y Ernesto Pimentel tras el estreno de la película autobiográfica de la popular ‘Chola Chabuca’, la cual habría omitido la versión que el bailarín dio a finales de los años 90.

Ante ello, la presentadora aclaró que Alex Brocca tuvo que demostrar pruebas de su romance con la popular ‘Chola Chabuca’ para que se le accediera una entrevista.

“Cuando Alex Brocca dice que va a publicar un libro y lo dice a todo el mundo, va a hacer un libro sobre la historia que tenía, va a contar su parte de la historia con Ernesto Pimentel. Y nosotros lo invitamos al programa y el vino. Pero antes de aceptar en el programa, porque tú no puedes sentar tampoco a cualquiera que va a decir una real bomba, porque en ese entonces hablar de este tipo de que yo he tenido una relación gay con fulano, mengano, era prácticamente algo que no se veía”, mencionó.

El bailarín no solo compartió extractos de su nueva novela en lanzamiento, sino también fotografías de su vida íntima. “Entonces, antes de eso, nosotros hicimos una pre-entrevista. En esa pre-entrevista, él nos muestra fotografías íntimas de cuando compartía, cuando convivía con Ernesto Pimentel. O sea, él nos probó que sí que lo que iba a contar era realmente cierto. Nos enseñó un, digamos, algunos extractos del libro donde contaba con pelos y señales, pero sin nombrar”, expresó en su programa.





¿Qué dijo Álex Brocca sobre Ernesto Pimentel?

El también actor narró detalles de la relación que habría mantenido con el creador de la ‘Chola Chabuca’ durante 10 años y dejó entrever que durante este tiempo hubo infidelidades de por medio.

“Yo creo que cuando hay un matrimonio y todas las cosas no funcionan bien, hasta sexualmente, uno busca en la calle lo que no encuentra en la casa, y yo nunca encontré en casa lo que yo buscaba de Ernesto”, se le oye decir a Brocca.

En el 2005, el bailarín falleció y un día después, Ernesto Pimentel se sentó en el set de Magaly Medina para confesar que volvió a ver a su expareja antes de que partiera a la eternidad.

“(¿Fuiste al hospital?) Sí… por pedido de él. Y yo ese espacio pequeñísimo no se lo voy a revelar ni a ti ni a nadie”, sostuvo el conductor de América Televisión.





¿Quién fue Álex Brocca, expareja de Ernesto Pimentel?

Álex Brocca nació en el Callao y fue un bailarín que sobresalió en los escenarios limeños.

Tal como lo relata en su libro autobiográfico ‘Canto de dolor, no repitan la canción’, estudió computación, pero no era algo que le agradaba.

Posteriormente, postuló e ingresó a la Escuela Superior de Arte Dramático. Brocca exploró diversas formas de expresión artística, desde la danza hasta el canto, pasando por la literatura y otras formas de demostrar su arte.

El bailarín incursionó en la literatura y en el año 2000 publicó su autobiografía en la que relató cómo descubrió su orientación sexual, el camino que recorrió hasta aceptarse, lo difícil que fue enfrentar los prejuicios en un país como el Perú, así como el impacto del VIH en su vida y la de su pareja. Además, contó los detalles más íntimos de su vínculo con Pimentel con quien estuvo 10 años.

Brocca murió en setiembre de 2004, en el hospital San José del Callao, a los 39 años. Su deceso se produjo debido a complicaciones respiratorias originadas por una bronconeumonía. Su salud estaba resquebrajada por un cáncer de ganglios y por el sida.

En su libro, que actualmente no se encuentra en circulación, narra extensamente desde su primer encuentro hasta el final de su relación con el creador de ‘La Chola Chabuca’.

El encuentro de ambos personajes fue el inicio de una relación llena de pasión, romance y complejidad, que luego Alex plasmaría en el texto anteriormente mencionado.

