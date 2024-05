No se da por vencido. Jonathan Maicelo sorprendió a todos al publicar un video en donde se le ve en una sesión de tatuajes. Sin embargo, no fue el diseño lo que más llamó la atención, sino un nombre que quedará grabado en su piel por mucho tiempo.

Parece que el boxeador estaría buscando el perdón de su ex, la modelo Samantha Batallanos, por lo que se habría tatuado su nombre para demostrarle que todavía la ama.

En el video que mostró, se puede apreciar el tatuaje de un ave fénix la parte izquierda de su torso, donde también resalta el nombre “Samantha” con tinta negra.

Como se recuerda, Jonathan y Samantha terminaron su relación en diciembre del 2023, cuando la modelo salió a denunciar públicamente al boxeador por supuestos maltratos físicos y psicológicos.

Sin embargo, ambos fueron captados juntos en abril del 2024 en un departamento de San Miguel, hasta donde llegaron para pasar tiempo juntos.





Samantha Batallanos sobre su ampay con Jonathan Maicelo: “Necesitábamos cerrar procesos”





El pasado sábado 20 de abril, Samantha Batallanos rompió su silencio sobre la reunión que tuvo con su expareja Jonathan Maicelo, a quien denunció anteriormente por agredirla física y verbalmente.

La modelo dijo que fue una reunión entre varias personas, no a solas, y reveló que solo fue a hablar con el exboxeador. “Necesitábamos hablar, cerrar procesos, decirnos tantas cosas, reclamarnos”, dijo en ‘El Reventonazo de la Chola’.

Samantha señaló que, a pesar de todo, los procesos judiciales contra Jonathan seguirán su curso y descartó retomar su relación con él.

“Continúan en pie (los procesos legales), pero él no me dijo nada por la denuncia. No (no vamos a volver a estar juntos), solo que esa reunión fue necesaria”, señaló.





