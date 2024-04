El escándalo que envuelve a Bryan Torres y Samahara Lobatón ha tomado un nuevo giro tras las impactantes imágenes que presentaron ‘Amor y Fuego’, donde se ve a la joven lanzando pertenencias por la ventana de la vivienda que compartían. En medio de este tumulto mediático, el cantante decidió romper el silencio y abordar públicamente la situación durante una entrevista en ‘Magaly TV: La Firme’.

En sus declaraciones, Torres anunció el fin de su relación con la hija de Melissa Klug, revelando que ambos han llegado a un acuerdo para abandonar la casa en Chorrillos, en aras de preservar la tranquilidad de los padres del cantante.

“Yo dejé todo ok esa casa, con acabados, baño, cocina, ella hizo un canje y puso la cabecera de la casa, la parte de las maderas de la cocina, yo no tengo artefactos ahí, solo tenía mi cama y mi ropa, pero también todos mis acabados. Yo he hablado con ella, yo me voy a hacer responsable de eso, le dije que tenemos que irnos. Hemos quedado en que ella se va a llevar todo y le debo 8000 soles que si se los voy a pagar”, explicó Torres.

Sin embargo, el momento cumbre llegó cuando el cantante reveló que Samahara estaría embarazada, poniendo fin a las especulaciones que han venido circulando en los últimos días. Además, negó rotundamente las acusaciones de violencia hacia Lobatón.

“Hoy día he hablado con ella, ella está embarazada, yo no me voy a desentender, pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos”, añadió.

Nuevo escándalo de Bryan Torres y Samahara Lobatón

El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ desató una tormenta mediática al revelar imágenes impactantes donde se observa a Samahara Lobatón tirando la ropa de Bryan Torres por la ventana de la vivienda que comparten. El incidente, capturado en video, tuvo lugar el último viernes alrededor de las 7 de la noche, cuando Torres se retiraba de la residencia, sin esperar el sorpresivo acto de Samahara.

El altercado no terminó ahí, ya que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ profundizó en la pelea entre el cantante y la influencer, revelando detalles escalofriantes de la confrontación.

