Brunella Horna se encuentra en su mejor momento. La modelo celebra su primer Día de la Madre junto a su pequeño Alessio y su esposo Richard Acuña , por lo que se animó a hablar sobre la maternidad y los inicios de su relación con el empresario trujillano.

“Fue un duro golpe saber que no podía tener hijos porque la maternidad era mi sueño. Con Richard acudimos a varios médicos amigos para que nos ayudaran, pero ninguno nos dio buenas noticias. Me tomó como un año quedar embarazada. Fue una locura cuando vi dos líneas en la prueba casera”, dice la modelo a Notitel.

Incluso, mencionó que estuvo a punto de perder a su bebé, debido a una amenaza de aborto cuando tenía apenas un mes y medio de quedar embarazada. “Estaba cubriendo el estreno de ‘Luz de Luna’ en Pachacamac, cuando sentí que algo estaba pasando. Fui al baño, había mucha sangre. Temí lo peor, pensé que había perdido a mi bebé. Me alejé de la televisión durante cuatro meses. Me concentré en salvar a mi hijo. Tuve descanso completo, pasé por momentos muy difíciles, pero valió la pena. El día que mi bebé vino a este mundo fue el día más feliz de mi vida”, recuerda.

La empresaria refirió que el mejor regalo en el Día de la Madre fue que su hijo le dijera ‘Ma’. “Desde que llegó a mi vida, mis días han sido pura felicidad”.

Por otro lado, Brunella afirma que su matrimonio con Richard Acuña va de maravilla. “Somos un gran equipo. No sé qué habría hecho sin él. Él me entiende, me ayuda. Es un gran padre para todos sus hijos y un marido maravilloso. Quiere que Alessio sea futbolista, al final será lo que quiera ser y siempre estaremos a su lado apoyándolo”, destaca.





La primera vez que Brunella salió con Richard Acuña

La conductora del magazine asegura que el excongresista dio el primer paso y que él le escribió por WhatsApp. “Oye flaquita, deja ya los escándalos. Así no llegarás a ningún lado”, fue el primer mensaje que recibió.

Después de un mes de conversaciones virtuales, finalmente acordaron salir a cenar juntos. Brunella estuvo acompañada de Ivana Yturbe y dos primos de Richard. “Lo que pasó después ya lo sabe todo el mundo. Tuvimos la boda que ambos siempre soñamos. Asistieron 600 invitados, entre políticos, empresarios y amigos de Chiclayo y Trujillo. También amigas de la televisión, las más cercanas: Gisela, Karen, Maju y Valeria Piazza”, recuerda la figura de televisión.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO