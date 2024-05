“Este un mensajito para todos esos que me quieren ver caer, sigan esperando, se van a pudrir porque no me verán caer”, dice el último video que publicó Gerald Oropeza en sus redes sociales.

Ahora, a pocos meses de cumplir dos años de haber dejado el penal de máxima seguridad de Yanamayo, en Puno, donde cumplió una condena de seis años por sus vínculos con el tráfico ilícito de drogas y un capo de la mafia italiana, la figura de Gerald está lejos de parecerse a la de Tony Montana, atrás quedaron las joyas de oro, los finos tragos y las bellas mujeres.

Cabe precisar que la investigación de Oropeza aún no ha terminado, por lo cual, mientras se encuentre libre, deberá acatar una serie de reglas de conducta hasta que se resuelva su recurso de apelación.

Oropeza se hizo conocido en abril de 2015 luego de ser atacado con una granada cuando estaba dentro de su lujosa camioneta Porsche en San Miguel. En el vehículo también se encontraban Luis Acuña, Juan Fidel Berríos, Carlos Sulca Cruz y Olenka Cuba.

Al momento de la huida, los implicados dejaron sus teléfonos y documentos de identidad, logrando que la Policía descubriera a la banda delincuencial ligada con el narcotráfico. En aquel entonces, la Policía determinó que el asalto al vehículo se trataba de una venganza de socios de la droga.

Tras el ataque, el llamado ‘Tony Montana Peruano’ decide escapar del Perú y dejar sus ostentosos autos como un Porsche 911 Turbo S amarillo, un Ferrari F12 Berlinetta, el que sería el único de su tipo en el Perú y que fue importado por este desde Italia, y un Audi rojo valorizado en unos US$100 mil. Además de sus lujosas viviendas, entre ellas una mansión en La Molina, valorizada en más de S/.13 millones. En ese lugar, Gerald organizaba exclusivas fiestas en las que invitaba a agrupaciones extranjeras.

Sin embargo, tras varios meses de búsqueda, la PNP lo ubicó y capturó en el balneario de Salinas de Ecuador, cuando compraba un helado.





¿Qué pasó con Gerald Oropeza?

A través de su cuenta oficial de TikTok, donde tiene más de 289 mil seguidores, el llamado ‘Tony Montana peruano’ mostró su regreso a la buena vida.

Pero esta vez, menos ostentosa. En sus últimos videos publicados, se observó visitando la ciudad de Trujillo y Piura, así como fotos de su Mercedes AMG.

La última vez que organizó una fiesta fue en su cumpleaños, el 2 de marzo, en el distrito de Miraflores. En el evento hubo dos finos tragos, bocaditos y una torta con la temática de su equipo de futbol favorito, Sporting Cristal.





¿Quién es el papá de Gerald Oropeza?

Américo Oropeza, padre de Gerald, era un importante dirigente del Apra en San Juan de Lurigancho. Este fue asesinado a pocos metros de su casa, en extrañas circunstancias, en el 2011. Pese a que la policía capturó al presunto responsable, los hermanos de la víctima acusaron a la esposa, Pilar López, e hijos de ordenar el crimen.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO