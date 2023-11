A solo un mes de dar a luz a la hija de Neymar, la modelo Bruna Biancardi anunció este martes 28 de noviembre el fin de su relación con el futbolista en medio de rumores de infidelidad por parte del pelotero.

La modelo brasilera hizo este anuncio en sus historias de Instagram poco después que el delantero fuera acusado de serle infiel con la actriz de OnlyFans, Aline Faria.

“Este es un asunto particular, pero, como diariamente me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, señaló la también influencer.

En ese sentido, Biancardi aclaró que su cercanía con el jugador del Al-Hilal saudí es únicamente por el bienestar de su hija.

“Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias”, señaló la modelo.

Esta no es la primera vez que Neymar está envuelto en un escándalo de infidelidad y es que a mediados de septiembre, un video se hizo viral en las redes sociales donde Neymar se luce bastante cariñoso con varias mujeres en una discoteca de España.





