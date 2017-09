Indignada. Milett Figueroa se defendió de quienes cuestionan aquel video sexual en el que apareció con su ex pareja Alexander Geks, a quien acusó de haberlo filtrado en 2015.

"Estoy asqueada de tener que leer que siga haciendo videos xxx. Hay quienes me escriben para decirme que lo superé, pues no lo superé. Gracias a lo que me hicieron tengo ataques de pánico y ansiedad", confesó la modelo a través de su cuenta en Instagram.

Una publicación compartida de MILETT FIGUEROA (@milettfigueroaoficial) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 3:52 PDT

También tuvo fuertes críticas para las autoridades peruanas que no lograron hallar al responsable de la filtración de dichas imágenes.

"La justicia peruana es basura y lamentablemente nunca pudo ayudar a encontrar al culpable, pero aquí estoy. No para cambiar tu retrógrada forma de pensar, pero sí para decirte que no contamines mi espacio derramando tu basura mental en mis fotos y publicaciones", pidió muy enfadada.