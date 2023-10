El cantante Anuel AA preocupó a sus seguidores al revelar que fue operado de emergencia y que suspenderá sus presentaciones y el lanzamiento de su nuevo álbum debido a su delicado estado de salud.

“Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa”, escribió el cantante al compartir una imagen donde se le ve en la camilla de un hospital.

Pese a su delicada situación, el ex de Yailín y Karol G ofreció disculpas a sus fans por poner en pausa su carrera hasta que se recupere totalmente.

“Pospuesto hasta nuevo aviso, les doy fecha rápido que sepa que va a pasar conmigo. Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha, atrasándolos más, sé que llevan esperándome”, se lee en el post.

Anuel AA aún no ha dado a conocer por qué tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia o si se trató de una enfermedad.