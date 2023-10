En medio de la polémica por sus comentarios racistas contra su expareja Youna, Samahara Lobatón vuelve a estar en medio del ojo público al revelar que atraviesa problemas económicos tras el embargo de sus cuentas bancarias por parte de Indecopi.

La hija de Melissa Klug estuvo como invitada en “Hablemos de Belleza” y en conversación con Deisy Córdova explicó por qué da el número de cuenta de su novio Bryan Torres para recibir sus honorarios por las entrevistas que da en los diversos programas de televisión.

“Figura en la cuenta el nombre de Bryan, lo que pasa es que Indecopi me ha embargado mis cuentas porque no utilice un hashtag y mi multa es un de una UIT y Bryan me ha prestado para que pueda ir metiendo ahí mi platita”, explicó la influencer.

En otro momento, la hija de Abel Lobatón confesó que está viviendo un momento feliz con Bryan Torres, su pareja hace cuatro meses, con el que confirma ya está conviviendo.

“Me voy a mudar pronto, es algo propio así que estoy feliz por eso, ya es ahorita, la próxima semana, me siento preparada, creo que la convivencia es difícil para todos, es una prueba más y en verdad Bryan me da seguridad y me siento feliz a su lado. Él duerme en mi casa todos los días, ya es casi una convivencia”, contó Samahara Lobatón.