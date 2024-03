En la dulce espera. Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a sus fanáticos al revelar que serán padres por primera vez. Así lo dieron a conocer mediante sus redes sociales con un tierno mensaje que causó miles de reacciones.

Los exchicos realitys se conocieron en el programa de competencia ‘Esto es Guerra’, entablando una relación de más de tres años, destacando además que hace un año está comprometidos a casarse.

Si bien en algunas entrevistas revelaron que no tenían planes cercanos de hacer crecer la familia, decidieron dar el gran paso. Mediante una emotiva publicación en sus cuentas oficiales de Instagram revelaron que se encuentran esperando a su primer bebé.

“La bendición que está en camino me tiene muy ilusionada, de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría”, se lee en la publicación.

“Imposible decir que no sentí miedo haciéndome mil preguntas, ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia. No se imaginan cuánto esperé este momento, cuántas pruebas negativas, cuántos abrazos diciéndome ten paciencia, cuantas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuánta presión de la gente que ni conocía al punto de darme por vencida… de decir tal vez esta etapa no es para mí y me dediqué a sanar por dentro”, se lee en el tierno mensaje.

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar, felicitando a la modelo y a su pareja por la feliz noticia.

