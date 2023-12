Han pasado 18 años desde que Ángelo Fukuy dejara Chiquitoy, su pueblo en la región La Libertad, para hacer realidad el sueño de convertirse en cantante. Y lo logró. Aunque empezó en la música desde niño, no fue hasta que cumplió 20 años de edad que los hermanos Walter y Javier lo reclutaron como una de sus principales voces en la orquesta Hermanos Yaipén. “Lárgate”, “Humíllate” y “Ojalá que te mueras”, en su voz, se convirtieron en himnos para aquellos que no tuvieron suerte en el amor.

También pasó por Grupo 5 y cantó en la Gran Orquesta Internacional. Precisamente, su salida de esta última agrupación de cumbia se vio marcada por enfrentamientos con Christian Domínguez, distanciamiento al que hoy intenta poner fin con un mensaje conciliador.

Luego de lanzarse como solista en diciembre de 2021, el cumbiambero sigue trabajando para abrirse paso con un nombre propio y ya ha lanzado cinco temas inéditos de la mano del destacado compositor Carlos Ronco Ruiz, ganador de la Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar.

El artista norteño nos cuenta todo acerca de su historia, polémicas, proyectos, además de sus planes de ser padre.

¿Cómo llegas a los Hermanos Yaipén?

Recuerdo que mis papás me dijeron: “Ángelo, si quieres demostrar tu talento, tienes que salir del pueblo, tu punto de partida tiene que ser en Trujillo”. Y mira cómo es Dios, porque a los 19 años empecé a trabajar como mozo en un restaurante de Trujillo y conocí a los espectaculares Yaipén.

¿Cómo logras que te escuchen cantar?

Fue un jueves y tenía ensayo con el pequeño grupo que tocaba en la cebichería los fines de semana. Ese día terminé de atender para poder ensayar y justo llegaron los hermanos Walter y Javier; en ese momento no sabía quiénes eran. Me escucharon cantar y me dieron su tarjeta. Viajé a Chiclayo, creí que era para alguna entrevista, pero no, fui de frente al escenario. Después de haber cantado en mi pueblo para 50 personas, pasé a cantar frente a 30 mil, a 40 mil personas.

¿Qué sentiste?

Fue algo tan rápido y abismal, hasta la letra se me olvidó, pero fue algo tan bonito...





¿Y ahora cómo te va como solista?

Cuando uno inicia una empresa musical, como todo trabajo, al principio es difícil, pero no imposible. Me siento feliz y bendecido con lo que me está pasando.

¿En algún momento dudaste de tu decisión?

Al principio quizá. Te cuento que yo un 13 de diciembre de 2021 desperté y le dije a mi esposa ‘ya es hora (de ser solista) y vamos a darle con todo’.

Te caracterizaste por cantar temas de despecho. Ahora sorprendes con letras románticas.

Estoy trabajando en imponer mi propio estilo, pero no dejaré de cantar las canciones que se hicieron conocidas en mi voz y que el público en cada presentación me las pide. Cuando estoy cantando mis nuevos temas, siempre va un “Lárgate”, “Ojalá que te mueras” o “Vete a llorar a otra parte”.

¿Cómo resumes tus 18 años de trayectoria?

En dos palabras: amor y perseverancia.

¿Y el mayor desafío en todo este tiempo?

La pandemia, porque no sabíamos qué hacer, poco a poco el tema de las redes nos ayudó bastante. Aprendí a hacer cosas que nunca había hecho como el cableado o ser mi propio productor. Tenía que generar para poder comer.

Dicen que detrás del éxito también hay mucho sacrificio. ¿Cuál ha sido el tuyo?

Mi papá estuvo en el extranjero muchos años y yo tenía que trabajar y cuidar de mi mamá y mis hermanitas. Soy muy pegado a mi madre y alejarme de mi familia me afectó mucho. Cuando vengo a Trujillo, lo primero que hago es venir a mi pueblo para abrazar a mi mamá y que me dé la bendición.

¿Qué tan complicado es?

Fue duro al principio. Mi mamita lloraba todos los días. El hombre de la casa se había ido y no regresó hasta dentro de cuatro o cinco meses que duraba la gira.

¿Hay algún artista con el que te gustaría colaborar?

Se me vienen a la mente algunos de mis ídolos. Me gustaría compartir el escenario con Marc Anthony, Luis Miguel y, por qué no, con Cristian Castro.

¿Y cantantes nacionales?

Hay muchos, como Raúl Romero.





¿Christian Domínguez y tú siguen distanciados?

A Christian yo le deseo todo lo mejor. Sí me hubiera gustado poder tener una conversación con él, pero lo dejo ahí y, es más, les agradezco a él y a sus socios. Ángelo Fukuy a partir de 2022 es un Ángelo totalmente renovado, con muchas aspiraciones, con hambre de comerse al mundo y me siento tan bendecido con el equipo que tengo.

Acabas de cumplir dos años de casado con Wendy Dyer. ¿Cómo te va en esta etapa?

Totalmente enamorado, el matrimonio es todo un aprendizaje. Mi esposa es mi representante legal y ve toda la parte administrativa. Algunas veces viaja conmigo y otras se queda en la oficina o en casa.

¿Qué proyectos se vienen en la música?

Ya lancé mi quinto tema inédito “Como tú”, una canción dedicada para las mujeres, para nuestras esposas. Ahora vamos a estar haciendo giras por el norte y, Dios mediante, para Fiestas Patrias de 2024 nos vamos a Japón.





AUTOFICHA

Ángelo Fukuy nació el 8 de octubre de 1987 en Cartavio, perteneciente al distrito de Santiago de Cao, ubicado en la provincia de Ascope, región de La Libertad. Vivió sus primeros años en un rancho de su zona y, posteriormente, se mudó junto a su familia a Chiquitoy.

En su adolescencia, participó en varios concursos de canto en La Libertad y obtuvo el máximo galardón. Luego de acabar la secundaria estudió la carrera de Contabilidad, pero no la concluyó. A la par, trabajó como cajero y cocinero en un restaurante de comida marina.

En 2018, empezó una relación sentimental con Wendy Dyer. Un año después, le propuso matrimonio; sin embargo, la boda se postergó debido a la pandemia de COVID-19. Finalmente, ambos se casaron el 11 de noviembre de 2021. Para 2024, tienen pensado tener hijos, ya lo han decidido.









