En el ojo de la tormenta. Anahí, mejor conocido como Mía Colucci, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre su distanciamiento con los integrantes de RBD.

La cantante confirmó que sus compañeros estarían molestos con ella por no tomar un bando claro contra Guillermo Rosas, el hombre que presuntamente estafó a los miembros de RBD durante su gira de reencuentro.

Anahí lanzó comentarios que confirmaría que sí tiene problemas con Dulce María, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni, tal como se ha mencionado en las últimas semanas.





“Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor. En cuanto a la parte profesional, estoy completamente de acuerdo y siempre lo he estado, en que se siga el proceso de total transparencia que todos deseamos”, dijo la actriz, no sin antes reiterar que no pretende interferir en esa situación.

Anahí reafirmó el gran amor que tiene hacia el proyecto que marcó su carrera y contribuyó a que su imagen pudiera catapultarse a nivel mundial: “Se pueden decir mil cosas, pero RBD está en mi corazón y eso nada me lo puede quitar. Mi conciencia y mi corazón están en paz absoluta. Envío amor para todos”.

Hasta el momento, los integrantes de la agrupación mexicana no se han pronunciado sobre estas palabras ni acerca del estatus de su relación profesional.





¿Anahí respalda a Guillermo Rosas?

Anahí volvió a estar en el ojo público tras felicitar públicamente a Guillermo Rosas, el hombre que presuntamente estafó a los miembros de RBD durante su gira de reencuentro. Algunos de los cuestionamientos que recibió la artista hicieron referencia al hecho de que pareciera no importarle el sentir de sus compañeros, quienes a pesar de que han evitado dar comentarios sobre el tema, se sabe que están molestos por el desfalco que vivieron.

Al mismo tiempo, este gesto de Anahí alimentó las especulaciones de que existe un importante distanciamiento en la banda, el cual se habría iniciado precisamente por este conflicto económico.

Para evitar que se distorsione la realidad, la cantante reveló parte de su sentir por este problema que opacó la felicidad del grupo tras volver a compartir un escenario.

“Se han desatado numerosos comentarios, notas y especulaciones a raíz de un post que compartí recientemente. En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimiento y que creo firmemente en vivir en paz con todos. Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal y nunca tuve la intención de lastimar a nadie”, expresó Anahí.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO