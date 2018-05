Alejandro Sanz y las emotivas disculpas a su hijo tras "un fallo imperdonable" [FOTOS]

Profundamente arrepentido por haberle fallado. Alejandro Sanz pidió disculpas públicas a su hijo Alexander, de 14 años, a quien decepcionó faltando a una de sus presentaciones junto a una orquesta de jazz.

El compositor español utilizó su cuenta de Instagram para enviar un sentido mensaje al adolescente, quien heredó su talento y toca el trombón en un conjunto musical.

"El otro día le prometí ir a ver su concierto de jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto", fueron las palabras iniciales del cantante, quien acompañó el mensaje con el hashtag '#ASerPapaNoSeTerminaDeAprenderNunca'.



"Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú. Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto", concluyó el intérprete de 'Corazón Partío', quien recibió el apoyo de sus seguidores.

Alexander tiene 14 años y es el segundo hijo del músico español, fruto de una breve relación con la diseñadora de modas puertorriqueña Valeria Riviera.