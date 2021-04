La empresaria de Gamarra y exintegrante de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria preocupó a sus seguidores en Instagram, al revelar en sus historias, que tiene un problema de tiroides, musculación y de hormonas que le impide hacer deportes. Incluso contó que está bajando de peso.

La también modelo señaló estar deprimida por esta situación. Sin embargo, está a la espera de que su médico la dé de alta para poder retomar sus actividades deportivas.

“La verdad es que no estoy entrenando, estoy super triste por eso. No les he contado, pero tengo un problema en la musculación y también un tema de mi tiroides. Tengo un problema médico de mi tiroides, de mis hormonas y estoy con una alimentación diferente, estoy bajando de peso, estoy sin músculos”, se escucha decir a Alejandra Baigorria en sus videos.

Uno de sus seguidores le preguntó si estaba embarazada debido a que se ve distinta. Ante este cuestionamiento, Alejandra explicó que todo se debe a sus problemas de hormonas.

“Embarazada es imposible, además estoy en un peso muy bajo, ven cómo me queda mis cosas de grande. Como les digo estoy con un tema de tiroides, hormonas. Estoy jodida, fregada”, agregó visiblemente entristecida por su salud.

En cada video, Baigorria colocó frases dando detalles sobre lo que está viviendo en este momento. Algo que ha hecho que se deprima, pero por fortuna está en tratamiento.

“Estoy super deprimida, espero pronto mi DOC ya me dé de alta de hacer mi deporte porque me va a costar regresar... No puedo hacer deporte, mis músculos están muertos sin movimiento. Estoy en tratamiento”, escribió.

