En una reciente entrevista, Ale Fuller habló sobre su fallido matrimonio con el abogado Francesco Balbi, con quien se comprometió el año pasado. La actriz dijo que fue difícil terminar su relación, pero que no se arrepiente de su decisión.

“No me arrepiento, ha sido una decisión completamente acertada y responsable. Fue difícil de tomar, pero debí enfrentarlo con madurez (...). Me siento tranquila y orgullosa de haber tenido el coraje y valor de ser fuerte y priorizarme a mí”, declaró para el diario El Popular.

Aunque no le cierra las puertas al amor, Ale aseguró que todavía es demasiado pronto para vincularse con alguien.

“Soy sincera, me veo muy lejos de volver a vincularme en una relación. En mi caso estoy segura de lo que necesito, no me veo involucrándome en una relación a corto plazo”, agregó.

En ese sentido, la participante de ‘El Gran Chef Famosos’ reveló que Renato Rossini Jr, con quien se le había ampayado meses atrás, solo es su amigo.

“Es una persona con la que he conectado de cara a lo que ha sido el cierre de año. Actualmente, existe una amistad muy linda, es bonito tenerlo en mis días”, concluyó.





