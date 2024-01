Alessandra Fuller: “El amor es lo único que puede salvar al mundo, el motor más grande que hay”

Quizás hay una frase que la identifica: “Contra todo pronóstico”.

De niña era tímida, pero a los 3 años debutó como modelo en piezas publicitarias. Se enredaba al hablar, pero llevó terapia de lenguaje, porque, como ella dice, no se le entendía nada. A los 7 años, empezó a hablar con claridad. Llegaron los 11 y debutó en el teatro.





“Mis padres supieron que yo sería artista, incluso antes de que yo lo sepa”, me dice.

Alessandra Fuller es una de las figuras del reality del momento, El gran chef, vía Latina. Pero ella no come carnes, pese a que le parecen deliciosas. Prefiere vegetales y comida marina, básicamente por salud. Eso sí, si tiene que probar las carnes en la competencia, lo hace. Es competitiva a tiempo completo.

Y otra frase que la retrata es: “La vida es una montaña rusa y cada día lo compruebo más”.

¿Cómo son tus primeros días de 2024?

Este 2024 me viene encantando y tengo el presentimiento de que será un buen año.

¿Por qué?

Sentir que estoy entrando a una nueva era me entusiasma y me llena de energía. He comenzado el año con todo.

Se nota en tu voz que eres competitiva.

¡Sí! Pero más que con el resto, conmigo. Me encanta ayudar a mis compañeros. La competencia la llevo conmigo, no con el resto, sacar mi mejor versión.

Pero Ale, a veces en la competencia hay que tener algo de maldad, ¿o no?

(Risas). Rechazo categóricamente esa postura. No hay nada más exigente a nivel competencia que retarte a sacar día a día tu mejor versión, y a superar esa versión que entregaste el día anterior. Ahí está el verdadero reto y evolución.

¿Hoy tenemos a la mejor Ale Fuller de la vida?

Absolutamente. Soy mi mejor versión, más íntegra, más coherente, más sólida y eso habla de transitar muchas emociones y de permitirte reconocerlas. Mientras más experiencias y golpes tienes en la vida, más aprendes.

Hay quienes dirían que a ti te va bien en todo.

No (sonríe y estira la o). La vida se trata de transitar a través de mucho. Todo se reduce a cómo decides abordar las experiencias.

¿Has sido afortunada o tuviste muchas piedras en el camino?

Cada experiencia que me toca vivir las abordo desde la gratitud, porque te construyen si así lo quieres. Es la manera más saludable y bonita para permitirte evolucionar.

Y, es cierto, has vivido situaciones complejas.

El 2023 fue un año difícil, cargado por situaciones que uno no ve venir, cuando tienes planes de vida y de pronto cambia por completo. Pero nuevamente, hay que abordarlo desde el agradecimiento. En 2023 me sentí presionada de cara a un matrimonio, había mucha expectativa y de pronto tener que comunicar (que no se iba a dar). Construir la templanza fue un camino, que me hizo colocar todas mis emociones al frente, sentir el dolor y poder abrazarlas. Fue duro y bonito, porque me hizo encontrar una versión de mí que no conocía.

Pero hoy estás con la energía arriba, como si no hubiese pasado nada.

Estoy contenta, siento que finalmente todo lo que se vive en esta vida es crecimiento y evolución. Cerré un ciclo y estoy abierta para comenzar uno nuevo, llena de ilusión.

¿Eres de ilusionarte rápido?

Soy de sentir, ¿sabes? Me gusta mucho sentir, desglosar cada cosa que estoy experimentando para permitirme vivirlas. Soy de las personas que les gusta vivir a tope, sin restricciones.

¿El amor es un fuego que siempre tenemos vivo?

Absolutamente. El amor moviliza a este mundo. El amor es lo único que puede salvar al mundo, creo que es el motor más grande que hay en el ser humano.

¿Y qué saca lo peor de ti?

Hay tres cosas que son no negociables, la tengo muy clara: las mentiras, la falta de respeto y las injusticias. Si caes en una de esas tres cosas, chocarás conmigo y ahí sí saco las garras.

También siento en tu voz a una mujer ‘peleona’, y lo digo en buena onda.

Olvídate… Soy supertransparente. Es muy raro que me moleste por algo…

Pero cuando te molestas…

Olvídate (ríe)… Te prendo todo (risas).

¿Cómo hiciste para controlar ese fuego tuyo en lo que te tocó vivir el año pasado?

Tengo una inteligencia emocional escalofriante. Puede estar pasando un torbellino encima de mí y yo voy a controlar cada una de mis emociones con mucha precisión.

En unas pocas semanas cumplirás 29 años. ¿Te ilusiona o te deprime cumplir años?

Me encanta cumplir años. Es más, yo siento que desde hace mucho tiempo ya debía tener 30 años (ríe). Y siento que tengo 28 hace tres años (risas). He vivido tanto en este último tiempo… Me muero por cumplir más. Siento que es sinónimo de vivir, no hay nada más bonito que vivir. Que la vida me siga regalando años. No querer cumplirlos me parece de las cosas más descabelladas que hay en este mundo. Estoy muy entusiasmada por cumplir 29 años, el 29 de enero, algo que solo podré vivir una vez.

¿Qué te tendríamos que regalar?

(Risas). No hay nada más bonito que la compañía, que la energía genuina y auténtica de un abrazo verdadero, de estar realmente presente. Vivimos constantemente en automático, pensando en lo que viene, pero no necesariamente vivimos estando presentes en el momento.

¿Tu corazón qué energía tiene?

Está con más energía que nunca.

Tus seguidores se preguntan si estás enamorada.

¿Qué es estar enamorada? (ríe). Es una palabra que no termino de descifrar. ¿Qué es para ti estar enamorado, Mijail?

Hablar con tanta ilusión como lo haces tú y con esa energía que te desborda.

(Risas). Es que yo vivo con esta voz. Y creen que finjo la voz (risas). Pero 24/7 soy así.

Entonces, el 14 de febrero ya tienes con quién pasarlo.

Bueno, tengo muchísimos amigos y muchísimas personas a quienes amo.

Pero siempre hay una persona especial.

A ver, en este momento de mi vida lo que menos quiero es definir o etiquetar nada. Quiero estar tranquila, no sentirme presionada, no correr. Quiero estar en paz.

Tus fans se emocionan cuando te ven con Renato Rossini Jr.

Renato es un chico lindo, una persona increíble, de las personas más nobles que conocí en 2023 y hemos conectado desde un lugar muy genuino. Entiendo la ilusión. Pero, por lo pronto, hay una amistad muy bonita.





DATOS

- “Soy Alessandra Daniela Fuller Doberti. Tengo 28 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Ciencias de la Comunicación y Negocios Internacionales. Sabía que quería ser actriz por el resto de mis días, pero necesito aprender cosas nuevas”.

-“Tengo mi marca de ropa, se llama Alessandra Fuller Collection, nos está yendo superbien y mi madre es mi socia. Tenemos entre cinco a seis años. Y soy productora de cine, ya produje mi primera película: Entre nosotros, se estrenará este año”.

-“Para 2024 se vienen viajes increíbles con las marcas con las que genuinamente he soñado trabajar algún día. Me motiva seguir construyendo mucho más. Sé que daré lo mejor de mí, para este 2024 se viene mucho, mucho trabajo”.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR