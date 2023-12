Luego de que Magaly Medina dejara entrever que Ale Fuller aún no devuelve el dinero que su expareja, Francesco Balbi, puso para la adquisición de su departamento, la actriz rompió su silencio para aclarar que fue ella quien dio el primer paso para poner en regla todos los documentos del inmueble tras su separación.

Asimismo, la exprotagonista de ‘Ven, Baila, Quinceañera’ se mostró indignada con el hecho de que su estado financiero se haya expuesto en el programa de Magaly Medina.

“Me sorprende que se esté exponiendo temas tan personales y privados a nivel nacional, sobre todo temas relacionados con el dinero. Es innecesario. Yo sé la persona que soy y eso lo sabe perfectamente Francesco. Yo he sido la primera persona en buscar a Francesco para poner todo en orden e incluso antes de que él me lo ponga sobre la mesa”, sostuvo Ale Fuller en una entrevista con Trome.

Según precisó, logró ponerse de acuerdo con su expareja que sería ella quien se quede a vivir en dicho inmueble, pero antes ambos habrían dejado todo legalmente documentado.

“Tomamos la decisión de que yo me quedase en el departamento y él se mudara. Nos dedicamos a firmar todos los documentos, hacer las gestiones notariales y todos los trámites. Ya está todo listo y solucionado, pero yo he sido la primera persona en gestionar las cosas sin pedir que nada ni nadie me regale algo”, agregó.

Por otro lado, Ale Fuller no sólo negó que Francesco Balbi le haya regalado el departamento que ambos compraron, sino también dejó entrever que nunca se desentendió de la deuda hipotecaria.

“Soy una persona que se ha construido sola, mis padres me han enseñado a salir adelante sola y no permitir que nadie me regale nada. Se ha dicho mucho, que me regaló el departamento y nunca ha sido así... ni siquiera cuando éramos novios y nos íbamos a casar fue así. (…) Soy una persona que trabajó desde muy joven, no tendría por qué, me parece superdescabellado e injusto que piensen esas cosas. Es injusto que se quiera tergiversar la información o diciendo que él me está regalando el departamento”, precisó la modelo.





