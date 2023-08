Abel Lobatón sorprendió al contar, en una reciente entrevista, detalles acerca de su vida profesional y personal. En conversación con Paco Bazán, el popular ‘murciélago’ respondió a la pregunta acerca de si se considera feo.

Lobatón habló sobre su paso por el deporte y los cambios que ha experimentado en la industria. “Sí, se hizo, pero no cómo ahora. La gente está haciendo contrato por un millón de dólares. Soy el último jugador del Sport Boys vendido al extranjero. Pero, ¿qué pasa? Lo dijo Ronaldo: uno quiere seguir viviendo como futbolista, pero es imposible” , compartió.

El ‘Murciélago’ también compartió su perspectiva sobre su experiencia en el extranjero y cómo se siente apreciado en otros países. “ Afuera del Perú, siempre me quieren, me tratan bien, me valoran. Estoy seguro de que aquí se me dará una oportunidad” , expresó.

Al ser cuestionado sobre si se considera feo, el ‘Murciélago’ respondió: “¿Estoy solo? Sí, soltero, pero con mucho ‘amor’. Me considero una persona normal, con el tiempo he ido mejorando ¿Me ves guapo? Pero esos tipos que están saliendo en la televisión están malogrando la ‘película’” , dijo.

Finalmente, el exfutbolista aseguró que le resta importancia a las opiniones sobre su físico. “Yo feliz que digan que soy feo, a las mujeres bonitas les gustan los feos. El hombre es como el oso, mientras más feo... Mi mamá siempre me dijo: el hombre tiene que oler bien, bailar bien y ser buena persona” , dijo.





