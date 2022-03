Los ciudadanos podrán conocer y comparar directamente el desempeño de la calidad de experiencia del servicio de internet móvil ofrecido por las principales empresas operadoras en su distrito, provincia y región con la herramienta digital gratuita Checa tu Internet Móvil, implementada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

A través de gráficos e información dinámica, la herramienta presenta los resultados de los indicadores mensuales de velocidad de subida (carga) y bajada (descarga), el tiempo de cobertura, latencia y pérdida de paquetes de datos, correspondientes a la experiencia de usuario en las redes de acceso a internet móvil de tecnología 3G y 4G.

Luego del procesamiento de información recopilada de 150 millones de mediciones mensuales, Checa tu Internet Móvil presenta datos del desempeño comparado de más de 600 distritos a nivel nacional en las 25 regiones del territorio nacional.

Los datos publicados serán actualizados mensualmente. Para verificar si el desempeño por empresa operadora ha sido constante mes a mes, el portal digital mensual ofrece a los ciudadanos la posibilidad de acceder a los resultados históricos desde mayo de 2021 y acceder a reportes previos publicados, en formato presentación, en el repositorio del Osiptel.

El objetivo es que los usuarios puedan elegir a la empresa operadora que cuente con el mejor desempeño según los indicadores que filtre en la zona geográfica de interés.

¿Cómo se usa la herramienta?

Los usuarios podrán ingresar a la plataforma virtual a través de la página web del Osiptel o directamente a través de checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe desde su computadora, smartphone o tablet.

En el portal web aparecerán los resultados de los indicadores nacionales. Para filtrarlos según el interés del usuario, se debe elegir la región, provincia, distrito, periodo (año y mes) de la lista desplegable, así como elegir el tipo de red (3G y 4G). Una opción más rápida es dar clic a la región visible en el mapa del Perú y repetir la acción con la provincia y distrito.

Es importante detallar que no en todas las localidades del país se tiene presencia de smartphones, cobertura 3G o 4G declarada, por lo que en esas zonas no será factible recopilar mediciones o alcanzar su representatividad estadística, por lo que el resultado indicado será de N. D. (no disponible).

