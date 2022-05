Recientemente el Ejecutivo publicó el decreto de urgencia (DU) 011-2022 que establece la reprogramación de los créditos del programa Reactiva Perú. La norma establece que para el caso de créditos de entre S/90,001 hasta S/10 millones se debe demostrar una caída en el nivel de ventas mayor o igual al 30% en 2021 respecto del año 2019.

Del mismo modo, el decreto brinda un nuevo periodo de gracia para los beneficiarios de las reprogramaciones de hasta 24 meses. En el caso del sector Turismo, “se puede establecer un periodo de gracia de hasta 12 meses adicionales, es decir hasta 36 meses”.

De acuerdo con cifras de Cofide, al 31 de marzo de este año el monto reprogramado es de aproximadamente S/16,200 millones.

El profesor de Economía de la Universidad del Pacífico (UP) Enrique Castellanos explicó que esta decisión (reprogramacion) “es muy generalizada”, pues señaló que puede generar que haya empresarios que “abusen” de las facilidades.

“Ya se prorrogó el año pasado, ahora se está haciendo una vez más, pero debió hacerse para ciertos sectores y para ciertas empresas (es decir, una reprogramación focalizada)”, comentó. Recordó que, hace unos días, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, indicó que la iniciativa no sería generalizada.

“Lo que se puede generar es una actitud de no pago. Quizá pudieron hacerlo solo para Turismo o las microempresas”, aseguró.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales, saludó la medida y explicó que sin ella se podrían haber cerrado más de 25,000 empresas del sector y generado la pérdida de 250,000 empleos.

“El año pasado solo se alcanzó el 10% del turismo receptivo. Esta es una medida a corto plazo, porque luego se tiene que buscar otras formas de apoyo”, resaltó.

Entre el trabajo que se debe hacer, detalló, está el de incentivar la promoción del turismo interno, y campañas de promoción para atraer turistas de afuera”.

Las medidas

Por otro lado, el presidente de Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza, aseguró que el Ejecutivo tardó mucho en tomar la decisión porque el gobierno “no da apoyo a quienes contribuimos con el país”.

“Esta reprogramación cae bien a quienes no pudieron reiniciar sus actividades. Igual hay que tomar en cuenta que el programa no es para la reactivación sino para no romper la cadena de pagos”, señaló.

A esta decisión, agregó que se debe generar una política de Estado en beneficio de las micro y pequeñas empresas y dejar de lado medidas que no contribuyen, como es el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Datos

-El plazo máximo para acogerse a las reprogramaciones es el 31 de diciembre.

-La norma establece que en 15 días, contados desde que se publicó (13 de mayo), se adecuará el reglamento a lo dispuesto en el decreto de urgencia.

-También autorizó la transferencia de más de S/55.9 millones a favor de Proinversión para promover la inversión privada.