Las medidas implementadas por el Ejecutivo como Punche Perú no tuvieron la fuerza suficiente como para reflotar la economía golpeada por las secuelas del gobierno del golpista Pedro Castillo, las protestas violentas, problemas climatológicos y la alta inflación. Tres importantes economistas, dos de ellos ex directores de la autoridad monetaria y uno ex viceministro de Economía, comparten sus opiniones sobre cómo sacar al Perú de la crisis, en exclusiva para los lectores de Perú21.

Elmer Cuba

Es oficial. Estamos en una leve recesión . En 2022, la economía peruana creció 2.7%, una velocidad cercana a nuestro “nuevo” PBI potencial. Las crisis políticas reflejadas en seis presidentes en seis años y decenas de ministros terminaron por afectar la gestión pública. Así, el PBI potencial se fue deteriorando y alejando de las tasas de 6% que ostentábamos hace solo una década.

La pérdida de calidad de la democracia peruana con sus fallas de diseño institucional se ha vuelto contra el desarrollo económico. Por ello, si queremos volver a acelerar el proceso de desarrollo económico, es mandatorio cambiar el estado de la cuestión política .

2023 y la mala suerte. En verano, una casi conflagración política en el sur; el fenómeno de El Niño en pleno proceso; la inflación alta y fuera del rango meta por cerca de 30 meses terminaron por afectar los niveles de actividad económica de 2023. Afortunadamente, la mala suerte no dura todo el tiempo. Los factores descritos se estarán desvaneciendo durante 2024. La economía peruana va a rebotar.

Sin embargo, sería un fracaso del Ejecutivo si no se rebota en 4% y solo en 2%. Receta: proyectos emblemáticos, asociaciones público-privadas (APP), hacer cuestión de confianza sobre temas económicos .

Miguel Palomino

Lo que falta en el Perú es confianza. Si bien este gobierno no puede ofrecer garantías más allá de 2026, podría hacer mucho más por asegurar reglas de juego claras y favorables hasta esa fecha. El problema es que los inversionistas sienten, con razón, que no hay seguridad a mediano y largo plazo . Por ende, no se generan nuevos puestos de trabajo y, sin puestos de trabajo, no hay forma de reducir la pobreza ni mejorar la calidad de vida de la población.

El gobierno, creo que gracias a los esfuerzos del ministro de Economía, reconoce que sin inversión está perdido. Pero no hay convicción alguna al respecto, con lo cual solo se apoya a medias la inversión y seguimos en las mismas. El ministro de Energía y Minas dice que espera que el proyecto Tía María se concrete e inmediatamente el primer ministro lo desautoriza y dice que el proyecto no es prioritario. Mientras tanto, le otorgan sin concurso público pozos de petróleo a Petroperú, empresa que está quebrada. ¿Cómo puede eso interpretarse como apoyo a la inversión privada?

A su vez, el gobierno dice en el extranjero que el Perú está listo para recibir inversiones, cuando seis meses antes de asumir la Presidencia la mandataria hacía gratuitamente declaraciones contrarias a la inversión extranjera . Como dije, falta un mínimo de convicción.

Hugo Perea

El principal problema que enfrenta este gobierno es que es débil, tiene un escaso nivel de influencia en la negociación con el Poder Legislativo. Al no tener apoyo político, tiene poco margen de maniobra. Eso genera mucha cautela en los actores económicos.

En la línea de reforzar la confianza, el gobierno debe tomar medidas que no solo impliquen anuncios de buenas intenciones, sino hechos concretos que tengan un impacto importante sobre la percepción del sector privado.

Una de ellas es t erminar de desmantelar las medidas laborales que dejó la administración de Castillo . Lo segundo es tomar medidas para revertir la desaceleración del crédito. Esto puede darse a través de fondos que garanticen el financiamiento , por ejemplo, hacia las microempresas.

Lo tercero que se requiere es que se destraben algunos de los proyectos emblemáticos que están estancados y que tienen un alto impacto en temas de ampliación de la frontera agrícola y de la generación de empleo, por ejemplo, Chavimochic, Majes Siguas, etc. Adicionalmente, avanzar más en proyectos de infraestructura, que podrían generar un impacto positivo.

