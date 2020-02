La presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, señaló que espera que las investigaciones emprendidas por órganos de control contra diferentes funcionarios de su institución, entre los que se encuentra ella misma, les sean favorables y no deriven en sentencias.

“Las investigaciones antes eran reservadas, ahora se les considera culpables desde el primer día y eso no está bien. Todo el Estado peruano tiene denuncias, no todos los denunciados son culpables. No entendemos por qué se ve a Ositrán como si fuera una excepción. Espero que las investigaciones sean favorables a los funcionarios”, manifestó a Canal N.

Julio Alfonso Vidal Villanueva, miembro del consejo directivo de Ositrán, es investigado por el Ministerio Público de Arequipa por el presunto delito de lavado de activos. Por su parte, Francisco Jaramillo Tarazona, gerente de Supervisión y Fiscalización, es investigado por el equipo especial Lava Jato como miembro de una presunta organización criminal que lideraría el extitular de Ositran, Juan Carlos Zevallos Ugarte.

Consultada sobre este último caso, Zambrano señaló que Jaramillo le ha aclarado que la denuncia carece de sustento, pero que solicitó que se le cambie de área a fin de que no se cuestionen las decisiones de la institución mientras dure el proceso judicial.

“Por la exposición pidió pasar a un cargo en el que no tuviera un control de decisión, una denuncia no es causal para su separación. El ya no está en [el Área de] Supervisión, ahora está en presidencia conmigo”, señaló.

Según la tesis del equipo especial, Jaramillo habría beneficiado al Consorcio Supervisor Pisco integrado por la empresa Typsa en su calidad de integrante del Comité Especial de Selección de Ositran.

Según un colaborador eficaz, el investigado habría aceptado hacer este favor a cambio de un soborno dividido en dos partes: el primero de 100,000 dólares y otro de 83,600 dólares.

“Yo confío en todos mis funcionarios porque todos los días tomo decisiones en base a los informes que ellos hacen. Estas son denuncias, no hay pruebas de nada. Si se le condenase será otro tema”, dijo Zambrano.