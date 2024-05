El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, viajará a Estados Unidos para participar en la ‘Cumbre de Descarbonización y Transición Industrial de Estados Unidos’, en el que participará como orador principal.

De acuerdo, a la Resolución Suprema N° 127-2024-PCM, que fue publicada este sábado en el diario Oficial EL Peruano, se autorizó el viaje del ministro del 28 al 30 de mayo.

En ese sentido, el evento tendrá lugar este miércoles 29 de mayo en Washington D.C.

De acuerdo a la resolución, el ministro Mucho fue invitado por el editor para América Latina del Financial Times, Michael Stott, a través de una carta el 1 de mayo de 2024.

“Es un evento que reúne a funcionarios gubernamentales, inversionistas y líderes de diversos sectores de relevancia para la transición energética y la reactivación de las cadenas de suministro; por ello, la participación del Ministerio de Energía y Minas permitirá proyectar la imagen de Perú como un actor comprometido con la sostenibilidad y la cooperación internacional en temas energéticos y mineros”, indica el documento.

Asimismo, indica que “la exposición del potencial minero en el Perú permitirá promover la inversión extranjera; así como destacar las oportunidades en proyectos mineros sostenibles y responsables, resaltando la riqueza de los recursos minerales del Perú y su importancia en la transición hacia una economía baja en carbono”.

El periplo del ministro tendrá un costo de US$ 2,254.71 (US$ 1,374.71 en pasajes y US$ 880.00 en viáticos y traslado).

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO