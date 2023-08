La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso cuatro proyectos de decretos legislativos con el fin de atacar frontalmente la inseguridad ciudadana, garantizar la seguridad vial e integridad de las personas que utilizan taxi y cerrar brechas digitales al interior del país.

La titular del MTC solicitó la facultad para incorporar a las empresas que ofrecen el servicio de taxi por aplicaciones de Internet a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que las obligaría a inscribirse en Sunarp, contar con RUC, estar domiciliadas en Perú y autorizadas por el MTC, ser fiscalizadas por la Sutran y someterse a un régimen de infracciones y sanciones.

“El Perú es la oveja negra en cuanto a regulación del taxi por aplicaciones. Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Paraguay regulan este tipo servicio. Estas empresas no están inscritas en Sunarp, no tienen RUC; ante un robo o algo que afecte la vida del pasajero no hay responsabilidad penal de los administradores, solo se culpa al conductor. También es el caso de la aplicación DIDI Moto, que infringió las leyes peruanas al ofrecer taxi en moto”, indicó.

Asimismo, la titular del MTC planteó la necesidad de regular la actividad de entrega de productos en motocicletas y trimotos, lo que permitirá, entre otros aspectos, una fiscalización y sanción por parte de las municipalidades, obligación de validar a diario la identidad del conductor antes de prestar el servicio y la aprobación de un protocolo de intervención entre la Policía y las comunas.

“No tenemos una regulación al respecto. Existe una alta incidencia de delitos bajo esta modalidad de transporte. Solo de enero a agosto de este año, se han registrado 7482 casos contra el patrimonio y la vida de los ciudadanos en moto. Además, la falta de validación de la identidad del conductor lleva a que muchos se hagan pasar por servicio de delivery para cometer robos”, señaló.

La ministra Lazarte indicó que otra iniciativa es el chatarreo obligatorio, que consiste en la modificación del Decreto de Urgencia N° 019-2020, para chatarrear los vehículos que están en depósitos con medidas de ejecución coactiva, debido a que el 50% de estas instalaciones está saturado con unidades bajo esa condición. “El chatarreo obligatorio hará que un vehículo como la cúster, que era conocida como la Bestia de Petit Thouars, con 42 mil soles en papeleta, sea chatarreado de inmediato”, señaló.

Por último, informó sobre un proyecto de ley para promover la innovación tecnológica y la reducción de la brecha de infraestructura y acceso a los servicios de telecomunicaciones, que establezca un marco regulatorio flexible para la conectividad de zonas rurales y urbanas sin servicios, con tecnologías innovadoras y habilite a operadores rurales a prestar servicios móviles, así como habilitar al MTC a incrementar la velocidad de Internet de los proyectos regionales.

La ministra Lazarte se presentó a dicha comisión junto al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y los ministros de Interior y Justicia, para sustentar la solicitud de facultades legislativas en asuntos de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastre, infraestructura social y meritocracia.