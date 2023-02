“Déjennos trabajar”, “queremos paz y trabajo”. Al grito de estas arengas, representantes de las micro y pequeñas empresas de diversos sectores pidieron a las autoridades que resuelvan la conflictividad social que golpea al Perú, ya que están al borde del abismo y a un paso de la quiebra.

Uno de esos empresarios golpeados por la crisis es Javier Rodríguez, dedicado a fabricar mochilas, y que hoy tiene que ‘recursearse’ con la venta ambulatoria de polos. La campaña escolar para él ya casi está perdida; de las 100,000 mochilas que producía antes, para esta temporada solo ha fabricado 10,000, y de las tres tiendas que tenía, ahora solo cuenta con una.

“¿Hasta cuándo podremos soportar? Es fácil, ya nos han vuelto informales”, contó y señaló que el 80% de sus ventas solía ir al sur del país.

Quien también siente que la situación es crítica es Javier Surco, representante de la Asociación de Fabricantes de Equipos para la Gastronomía. Él aseguró que hoy no tienen a quien venderle porque los negocios están parados.

“¿A quién le vamos a vender? No podemos producir porque no tenemos a quién venderle. Aparte de las protestas, se ha desatado una ola de delincuencia”, resaltó.

Para ambos empresarios, la preocupación de los políticos no debería centrarse en una asamblea constituyente sino en dar medidas para que los negocios no quiebren.

NEGOCIOS EN RIESGO

Las protestas y manifestaciones en diversas partes del país pueden llevar al cierre de muchos negocios, y muchos sectores incluso tienen más miedo que de las consecuencias que hubo con la pandemia. La presidenta de la Asociación Pyme Perú, Ana María Choquehuanca, explicó que son dos millones de mypes las que están en riesgo de quebrar. El sector no se quiere meter en temas políticos, y menos opinar de si la mandataria Dina Boluarte debe renunciar al cargo. Sin embargo, sí reclama al Ejecutivo, Legislativo y gobiernos subnacionales para que tomen acciones inmediatas para frenar la crisis.

“Ya no sabemos cómo pedirlo, cómo dirigirnos a las autoridades. Aquí hay que hacer un llamado no solo a las autoridades del gobierno central y del Congreso, sino también a las autoridades regionales y locales, quienes deberían ser los mediadores para salir de esta crisis”, aseguró.

La representante de las mypes cuestionó que la inversión de los gobiernos regionales, a enero, cayó 39%, y en los locales 58%.

“Vamos a seguir trabajando, pero déjennos hacerlo. Señores autoridades, no oídos sordos, escúchennos y atiendan nuestro clamor”, resaltó e hizo un llamado para que se compre a las mypes.

Tenga en cuenta

-Según la Asociación Pyme Perú, las pérdidas diarias en el sector Comercio son de S/170 millones y en Servicios asciende a S/150 millones. En Turismo, se estima que se pierde S/25 millones.

-ADEX informó que hay más de 1,300 microempresas dedicadas a la producción y comercialización de trucha en Puno que sufrirían daños irreparables en caso no se solucione el bloqueo de carreteras.

Andrés Choy: “Pasaban los manifestantes cobrándonos”

Muchos de los manifestantes, luego de las marchas pasaban cobrándonos o pidiéndonos una colaboración, una especie de extorsión, y si no querías pagar te atenías a las consecuencias.

En algunos casos nos agarraban y amenazaban diciendo que si no cerrábamos el negocio podrían afectarnos a nosotros y nuestras familias.

En Cusco, Puno y Madre de Dios, unas 2,000 bodegas acaban de cerrar; más o menos hay un 35% que ya quebraron.

La situación es muy crítica. Lamentablemente las ventas que se esperaban para la campaña navideña no fueron las estimadas y ahorita hay muchos productos que han quedado en stock dentro de las bodegas. Estamos tratando de rematarlos; en vez de ganar tratamos de recuperar las pérdidas.

Este tipo de manifestaciones violentas lo que han originado ha sido mucho temor en la población y, por lo tanto, tampoco se ha podido vender lo que producen nuestros socios.

Estos primeros tres meses, que son de verano, las ventas bajan y, lamentablemente por las manifestaciones, hemos tenido muchos problemas. En la zona sur del país la situación ha sido peor.

Pío Pantoja: “Han cerrado más de 600 panaderías”

Este año, en enero, tenemos conocimiento que han cerrado más de 600 panaderías a nivel nacional, principalmente en la zona del sur.

Han cerrado porque no hay productos, no hay nada que vender. A las panaderías, pastelerías y bodegas no les está llegando el insumo. ¿Para qué tener abierto (el negocio)? Están devolviendo locales alquilados.

Nos han quedado seis millones de panetones (de la campaña navideña), casi el 50%. Hoy la situación sigue agravándose. No hay harina en Cusco, peor en capitales más alejadas, ya no hay en Puno ni en Madre de Dios. Pero lo peor es que no hay cómo producir porque tampoco hay combustible o petróleo. Hemos tenido que despedir al personal, que cerrar el negocio por temor a que pueda atacar la turba y saquearla.

Nosotros somos 20,000 panaderos a nivel nacional, que generamos 350,000 puestos de mano de obra de manera directa e indirecta. Estamos exhortando a las autoridades políticas para que haya mayor participación para resolver los problemas.

Exhortamos y exigimos a los congresistas, gobernadores del sur que vayan a sus pueblos. ¿Qué hacen en Lima? Desde ahí no se recogen propuestas o las quejas de los que los eligieron.