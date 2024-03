La presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar), Ana María Jiménez, dialogó hoy con el ministro de Salud, César Vásquez y le solicitó instalar una mesa de trabajo para corregir lo más pronto posible el Decreto de Urgencia N. 005-2024 sobre medicamentos genéricos por tratarse de una norma confusa, antitécnica y discriminatoria, que puede llevar a la quiebra a más de 20 mil Mypes farmacéuticas.

Sin embargo, el ministro de Salud no dejó en claro si hará o no hará las correcciones a la norma e insistió en que al margen del decreto debe darse una ley sobre genéricos en el Congreso.

Fue durante una mesa de trabajo multisectorial organizada por la Defensoría del Pueblo, en la que la titular de ASPEFAR recalcó que las Mypes farmacéuticas siempre tienen genéricos, a diferencia de las farmacias públicas que muchas veces están desabastecidas.

Reclamó que a través del decreto se pretenda multar solo a las farmacias privadas y no a las públicas sobre todo ahora que la Defensoría informó hoy que “el 70% de los usuarios que no reciben los medicamentos en los establecimientos públicos es por falta de disponibilidad” en las farmacias del Estado.

Basta de regulaciones

Ante el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez y del ministerio de Salud, César Vásquez, la presidenta de Aspefar pidió dejar de “pegar con palo” a las Mype farmacéuticas que están siendo afectadas por excesivas regulaciones, mientras no se hace nada para fiscalizar a las farmacias públicas del Estado que sí tienen millones de soles para invertir en medicamentos.

Jiménez advirtió que, si no se corrige pronto el decreto de urgencia, las farmacias no podrán calcular bien sus stocks mínimos de genéricos porque la norma no es clara ni indica a qué se refiere exactamente con el “30% de la oferta total”, pues no precisa si se trata de la oferta del día, semana, mes o año ni de qué productos específicamente.

“De no corregirse el decreto, las farmacias no sabrán cómo calcular esos stocks mínimos. Si una norma es confusa –como esta-- puede generar incumplimientos involuntarios y sanciones injustas, perjudicándose principalmente a las más de 20 mil Mype farmacéuticas que al no tener abogados para defenderse ni dinero para pagar multas, terminarán quebrando, dejando a sus comunidades sin medicamentos.”, advirtió Jiménez.

Desproporción

En cuanto a la multa de hasta S/10,250 que el gobierno aplicará por falta de stocks mínimos de genéricos, Jiménez la calificó como desproporcionada porque da la espalda a miles de farmacias Mype, cuyas utilidades netas mensuales no pasan de mil soles en promedio.

Además, explicó que “es materialmente imposible que las farmacias puedan hacer reposiciones de stocks de la noche a la mañana, porque no tienen los recursos financieros y porque los laboratorios pueden tardar semanas o meses en atender sus pedidos y si en ese interín llega el fiscalizador del Minsa las puede multar injustamente. El decreto amenaza su sostenibilidad económica”.

“Señor ministro Ud. dijo que nos quería hacer llorar, pero lo que en verdad ocurrirá es que nos hará cerrar o quebrar sobre todo a las más pequeñas farmacias del país. Es lamentable que se olvide que, durante la Pandemia, nosotros brindamos oportunamente los medicamentos a nuestras comunidades, cuando las farmacias del Minsa estaban desabastecidas”, recalcó.

Jiménez le preguntó al ministro “¿para qué presionan a las Mype farmacéuticas a llenarse de genéricos? Si Ud. ha dicho que el Minsa tiene medicamentos e incluso les da a los alcaldes para que los vendan a bajos precios en lugar de regalarlos a los más pobres.” Sin embargo, el ministro no respondió al respecto.

