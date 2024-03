En los últimos días, ciertos lujos de la presidenta han generado la atención de todos, más aún tomando en cuenta que 2023 fue un año duro para la economía, donde el Producto Bruto Interno (PBI) cayó 0.5% y la inversión privada retrocedió 7.2%. Pero, más allá de esos gastos del Ejecutivo, ¿cuáles han sido los “pecados” del Gobierno que no contribuyen con la reactivación?

El gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, consideró que el año pasado sí estaba en manos del Ejecutivo revertir las cifras negativas de 2023, pero nada se hizo. Incluso, precisó que cometió pereza cuando no tomó ningún tipo de acción para combatir la inseguridad ciudadana que golpea a miles de negocios.

“Fueron soberbios porque parece que no creyeron necesario sacar medidas, acciones efectivas y bien pensadas. Esto es un riesgo muy grande, ya que estamos hablando de extorsión pura y dura”, aseguró.

Para el representante del IPE, los “pecados”, vistos como las cosas que no se hicieron bien, van vinculados principalmente a tres sectores: Minería, Turismo y Agro.

En el caso del primer rubro en mención, el año pasado se demostró una incapacidad para atraer más inversiones y para sacar adelante nuevos proyectos de talla mundial. “La otra cruz del Gobierno está vinculada a su poca capacidad para hacerle frente a la minería ilegal”, consideró.

Por su parte, en turismo, si bien la cifra de visitantes está avanzando para acercarse a niveles prepandemia, poco se hace para cubrir brechas de infraestructura.

“El Agro, el año pasado atravesó su peor año en más de tres décadas. No me queda claro por qué incluso no hay una política de aseguramiento en las zonas donde se sabe hay deslizamientos o un mayor impacto del fenómeno de El Niño”, añadió.

POCA EJECUCIÓN

Otros pecados que ha cometido este Gobierno, de acuerdo con el profesor de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos, está vinculado a la poca ejecución de algunos ministerios, así como la falta de capacidad para articular con el Congreso.

“Los escándalos de corrupción, las contrataciones irregulares, los signos exteriores de riqueza no justificados, la falta de estrategia para asegurar la seguridad ciudadana y el que mantenga exoneraciones tributarias que nos cuestan S/15,000 millones también son infracciones que se han cometido”, resaltó.

DATOS

Este año las principales proyecciones económicas apuntan a un crecimiento de 3%. Incluso, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ha señalado que hay una tendencia al alza.

Pese a este avance esperado, el ministro de Economía, José Arista, ha considerado que no será suficiente para reducir la pobreza y aumentar el empleo, pues para ello se necesita crecer casi 5%.

