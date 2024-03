La aprobación por parte de la Comisión de Economía del retiro de hasta 4 UIT (S/20,600) de las cuentas individuales de capitalización (CIC) de la AFP sigue generando controversia. Y es que, pese a que aún falta que se debata en el Pleno del Congreso, el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, advirtió que de promulgarse la norma traería graves consecuencias para los afiliados y la economía.

“Lamentablemente, se está vulnerando el sistema. Les estamos robando el futuro a los jóvenes. Le generas una carga a la familia, luego al Estado”, resaltó en declaraciones a Perú21.

Para el representante de las empresas no existen motivos para que nuevamente se pretenda dar el acceso a los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Por el contrario, señaló que si bien se argumenta que la intención es ayudar a las personas más vulnerables, “ellos ya hicieron uso de sus ingresos”, por lo que no habrá ningún impacto.

“Habría que ver de dónde vienen esas iniciativas, si piensan más en ellos (congresistas que buscan réditos políticos) que en la población. Pareciera que lo que se quiere es vulnerar el sistema. Es una pena que un grupo de congresistas quiera echarse abajo ese sistema”, resaltó.

En ese sentido, manifestó que de seguir adelante con la iniciativa no solo se perjudica a las personas que retiran su dinero, y que posteriormente no contarán con los fondos para su pensión, sino también a los que no acceden.

“Nosotros invocamos a la Comisión de Economía para que revierta este dictamen, también al Pleno para que entienda que no se beneficia a las personas de menores recursos, solo a los enemigos del SPP. Ahora bien, si esto no se frena en el Legislativo, estoy seguro de que se hará en el Ejecutivo”, añadió.

CONSECUENCIAS

A través de un comunicado conjunto entre la Confiep y la Asociación de AFP (AAFP), los gremios manifestaron que un séptimo retiro generará una salida de ahorros para la jubilación de S/34,000 millones, lo que sumados a los seis anteriores superan los S/122,000 millones, es decir el equivalente a 14% del Producto Bruto Interno (PBI).

“Con este séptimo retiro, más de 7 millones de trabajadores se quedarán con cero soles en sus cuentas, con lo cual no tendrán recursos para su vejez. Hoy los trabajadores de menores ingresos (y más vulnerables) ya no tienen dinero por los retiros anteriores”, precisaron.

Además, señalaron que este nuevo acceso generará una mayor carga financiera para el Estado y el incremento del costo del endeudamiento, “debido a la venta inmediata de bonos soberanos (19% de los fondos del SPP se invierten en papeles del Estado), elevando el costo de los créditos para todos los peruanos”.

“Invocamos a las fuerzas políticas a detener la destrucción de los ahorros para la jubilación y a priorizar la reforma del sistema previsional, que todas las entidades nacionales e internacionales, como el MEF, BCRP, SBS, CF, OCDE, FMI, así como las calificadoras de riesgo, consideran urgente”, concluyeron.

DATOS

Según la SBS, con los seis retiros anteriores, más del 80% de los afiliados tienen menos de una UIT (S/5,150) en sus cuentas.

El último lunes, la Comisión de Economía tenía programado el debate de la reforma del Sistema de Pensiones, pero no vio el tema.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.