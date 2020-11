El Ejecutivo tiene plazo hasta el 26 de este mes para promulgar la nueva ley de control previo de fusiones y adquisiciones empresariales que el Congreso aprobó el pasado 5 de noviembre.

Con esta norma se deroga el Decreto de Urgencia No. 013-2019, que fue emitido por Martín Vizcarra. Entre los cambios realizados destaca que se autoriza a Indecopi a que pueda controlar de oficio cualquier fusión empresarial si es que considera que hay indicios de concentración de dominio.

Al respecto, Carlos Patrón, socio del estudio Payet, Rey Cauvi, Pérez, sostuvo que el cambio de gobierno, ahora con Manuel Merino, no modifica la naturaleza de la ley y lo considera anticonstitucional.

“Los problemas siguen siendo los mismos, principalmente sobre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a la que no le permitirán controlar las fusiones financieras”, refirió.

Entre otros riesgos, Patrón mencionó que posiblemente Indecopi no esté preparado para la carga adicional de trabajo.

“Indecopi se ha venido preparando bajo los umbrales fijado en el DU y ya tiene su carga estimada, pero si en los próximos meses vemos que hay concentración de sectores que son intensivos, por ejemplo, en bienes de capital, tendrá más trabajo. A eso se le suma que no le dan ningún tipo de presupuesto adicional ni capacidad de gestión”, señaló.

Agregó que Indecopi no es una entidad autónoma, sino que depende directamente de la Presidencia de Consejo de Ministros.

“¿Cuál es el riesgo? Es que depende del epicentro del poder de la PCM y puede ser utilizado para fines políticos”, comentó el abogado.

En tanto, Carlos Rojas, socio fundador de la consultora de inversiones Capia, se mostró a favor de que se promulgue la ley.

“El Perú es el único país en la región que no tiene la ley de control de fusiones y esto debió pasar hace 15 años. Por eso las concentraciones no hacen bien a los mercados porque quizás haya muchos jugadores para elegir y no uno grande que luego te ofrece sus servicios al precio que quiere”, expresó.

Indicó que, de esta manera, se generará más competencia y funcionará como en otros países donde hay modelos de economía de mercado.

SBS Y LAS FUSIONES FINANCIERAS

Sin embargo, Rojas comentó que el reporte de la SBS debe ser vinculante para las fusiones de empresas en el sistema financiero y no dejarlo de lado.

“Estamos en un momento complicado y el mercado financiero se está viendo golpeado y muchas entidades no van a sobrevivir, así que la SBS debe tener la potestad de permitir las fusiones, pero Indecopi tiene que revisarlos y poner condiciones a las empresas para que puedan operar”, puntualizó.

Además, recordó que la SBS realizó ciertas operaciones de concentraciones que no le ha hecho bien al país y que eso deben mejorar.

