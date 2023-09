El incremento en el precio del limón preocupa a las personas y negocios. El Ejecutivo evalúa su importación, pero para el exministro Juan Manuel Benites esta situación no es “tan sencilla” como se plantea.

¿Qué opina de esta situación que se vive con el precio del limón?

Existe un tema estacional, es cierto, todos los años en esta época, la oferta cae un poco y luego se recupera. Por ello, tenemos estacionalmente ciclos de precios. Pero eso se ha agudizado este año, porque hemos tenido fenómenos climáticos como el ciclón Yaku, que nos ha tenido con la costa muy caliente y ha afectado a las plantas, con lo cual, no hemos tenido la oferta suficiente ni la productividad que se esperaba.

¿Qué sigue ahora?

Ya no hablemos de lo que se pudo haber hecho, hablemos de lo que se debe hacer y ahí el ministerio ha señalado que hay que importar limón y es correcto. Perú tiene una economía abierta, hay posibilidad de importar limón parecido al nuestro, pero hay problemas como el hecho de que la oferta ha caído en todo el mundo. (…) Además, en el caso de los frutos necesitas protocolos sanitarios, por lo que no es tan sencillo. Tendríamos que haber trabajado con anterioridad. Una cosa que no me quedó clara es cuando se dice que vamos a importar, ¿se refiere al Estado o a los privados? Debo creer que se refiere a los privados, porque si el Estado no pudo importar urea, tampoco lo veo comprando limón. Eso debería aclararse.

¿Se puede reemplazar el limón?

Es verdad que, en un ciclo de precios muy alto, se podría sustituir. Las personas lo hacen y evalúan, porque el limón no es un producto principal en la mesa peruana. Uno puede acomodarse por un tiempo corto, pero si ese periodo se estira, podría afectar al sector comercial como el de los restaurantes, porque no es tan sencillo cambiar cebiche por pollo a la brasa.

¿La actual subida obedece a problemas de producción o también hay algo de especulación?

Lo primero que responde un político es especulación, pero en estos momentos creo que ha tenido un problema de oferta que ya veníamos arrastrando con (la falta) de fertilizantes.

Hemos entrado a la segunda campaña agrícola, ¿las siembras están garantizadas para ello?

Lo que recoge la encuesta de intenciones de siembras del Midagri es que podría haber una ampliación de hectáreas de algo de 6.5%. Es importante el número de hectáreas, pero más importante es la productividad y ahí hay factores como el clima y el transporte que hay que ver.