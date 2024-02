Ante las pérdidas de Petroperú, y luego de que se conocieran las propiedades que tiene la estatal, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, propone una reestructuración.

¿Qué hacer ante tantas propiedades y lujos que tiene Petroperú?

Lo primero es que se haga público el Plan de Reestructuración elaborado por la consultora Arthur D. Little. Eso lo hemos venido exigiendo desde la SPH para conocer la verdadera situación. Otro punto importante es vender todo negocio que no sea rentable, de manera que se reduzca la pérdida de caja y se puedan monetizar en algo estos negocios. Definitivamente, urge un cambio estructural en la gobernanza con reformas para lograr resultados en su administración. Una empresa privada hace mucho tiempo habría vendido los activos que son líquidos y habría buscado monetizar los no líquidos mediante instrumentos financieros.

La empresa estatal perdió US$822 millones en 2023. ¿Cómo revertir esta pérdida?

Vemos la situación financiera de Petroperú con preocupación, pero también como una oportunidad para aplicar la reestructuración y reformas necesarias. Proponemos reforzar el gobierno corporativo y la transparencia, la reducción de costos, que se defina un modelo de negocio y que se reestructure la deuda.

¿Se deben inyectar más recursos?

Lo primero es estabilizar el negocio y creemos que esto se puede lograr si se implementan las acciones propuestas y se refuerza el gobierno corporativo con un directorio de gente capaz y una gerencia profesional que presente un plan de negocios que genere confianza. Lograda la estabilización, se debe considerar fortalecer el patrimonio mediante el aporte del sector privado, siguiendo el exitoso ejemplo de Ecopetrol en Colombia.

Sobre la Refinería de Talara, se habla constantemente de que ya está operativa al 100%, pero no hay petróleo que refinar.

Muchas refinerías en el mundo están ubicadas en países que no son productores de crudo, pues el negocio de refinación es distinto al de producción. En ese sentido, la Refinería de Talara fue diseñada para usar crudos pesados de la selva. No obstante, la falta de una política de desarrollo de hidrocarburos ha hecho que el único petróleo de la selva que alimenta a la refinería sea el que proviene del Lote 95, de Petrotal. Un liderazgo del gobierno para reactivar la industria de hidrocarburos permitiría que varios lotes (192 y 8 en la selva y otros en la costa) puedan incrementar el abastecimiento de crudo a la refinería.

¿Cómo impulsar la inversión en hidrocarburos si le entregan los lotes a la estatal?

Hemos exigido que el gobierno respete la libre competencia y la igualdad de derechos en la concesión de los lotes de petróleo con contratos por vencerse, como la mejor forma de garantizar que el Perú elija al mejor gestor para dichos lotes, que son de todos los peruanos. Confiamos en que el nuevo ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, lidere la reactivación de la industria de hidrocarburos, promoviendo la exploración en petróleo y gas.